Presidente de México toma bajo su mando investigación de la muerte de Octavio Ocaña Las supuestas irregularidades sobre la muerte de Octavio Ocaña y que han sido denunciadas públicamente, han ocasionado que la presidencia mexicana ahora se sume a las investigaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 29 de octubre, Octavio Ocaña perdió la vida por circunstancias que no han quedado del todo claras por parte de las autoridades locales del Estado de México, donde se llevó a cabo el hecho. Lo cual, ha ocasionado que famosos y público en general cuestionen lo ocurrido y desconfíen de los reportes ofíciales. Incluso, el padre del actor, Octavio Pérez, solicitó apoyo para esclarecer lo ocurrido. Ante ello, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que el gobierno federal, a su cargo, será quien tome bajo su mando la investigación correspondiente. "Hubo tres casos, esto del joven [Octavio Ocaña] que perdió la vida, hay que ver las causas", mencionó López Obrador en su transmisión diaria que lleva por título La mañanera. "Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer; le di instrucciones al secretario de gobernación [Adán Augusto López] para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso, que ayudemos aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México". Octavio Ocaña Credit: IG Octavio Ocaña Aseguró que, si bien, es un asunto estatal, tendrán participación pero en colaboración conjunta. "De todas maneras vamos a participar, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador de modo que no vamos a tener ningún problema", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ayer se llevaron a cabo los funerales de Octavio Ocaña en Tabasco, donde se reunieron cientos de personas para despedirlo. También le han rendido homenaje en diversos programas televisivos y obras de teatro de tierra azteca.

