Piqué "está sufriendo" por la separación de Shakira: el presidente del Barcelona está "sufriendo mucho" por su separación de Shakira. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, reveló que su jugador Gerard Piquéestá "sufriendo mucho" por su separación de Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reveló que su jugador Gerard Piqué está "sufriendo mucho" en medio de su separación de Shakira, que ha generado un enorme revuelo y ha estado vinculada a supuestas infidelidades. "Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo", dijo Laporta en un reciente acto público. "Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo". A inicios de junio, Shakira y Piqué anunciaban que ponían fin a su relación tras tener dos hijos y llevar 10 años de pareja. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los motivos que se ha dado de la ruptura es la supuesta relación del futbolista con una rubia de 22 años con quien habría estado saliendo desde hace algún tiempo. "Es más especial de lo que nosotros imaginábamos", dijeron las periodistas del videopodcast Mamarazzis de El Periódico de Catalunya. A las dificultades en su vida personal se le suma el escándalo suscitado por la revelación de unas conversaciones de Piqué con el presidente de la Federación Española de Fútbol sobre unos negocios relacionados con clubs de LaLiga española y Arabia Saudita.

