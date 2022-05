Te presentamos a los abuelos de Maluma Si bien suele conocerse la identidad de los padres de los famosos, pocas veces se sabe quiénes son los otros familiares; por ello, te mostramos a los abuelos del cantante Maluma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La fama mundial que ha logrado Maluma a lo largo de su carrera es de conocimiento público. Y si bien, sus compromisos profesionales lo mantienen alejado de su familia, eso no ha impedido que se dé un tiempo para estar con sus parientes a quienes, además de compartirles las mieles de su éxito, los cuida y consiente; tal como ocurrió con sus abuelos. Fue el representante de música urbana el encargado de dar a conocer públicamente a sus abuelos; al tiempo que mostró cuánto los quiere y admira. Así, posteó varias imágenes y videos donde se aparecen sus abuelos solos o acompañados por el cantante colombiano. También hay otras instantáneas donde se muestra con unos niños y unas familiares. En todo momento; el intérprete de "Amigos con derechos" está visiblemente feliz de pasar tiempo con ellos. "Mi abuela es mejor que la tuya. Ellos son mi todo", escribió Maluma para acompañar dichas fotografías y audiovisuales. Los cibernautas no pudieron resistirse a opinar sobre los abuelos de este famoso. "Ellos son los coolest abuelos por siempre"; "Tan guapos"; "Te pareces a ti abuelo"; "El abuelo con la cadena de buda, que flow", y "Eres muy dulce y tu abuela es tan linda y la mejor", y "Amor de abuela es el mejor y la comida también", fueron algunos comentarios de los usuarios. Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes aplaudieron que el reguetonero pueda estar con sus parientes. "Tiempo de calidad que no tiene precio"; "Diversión familiar colombiana"; "El que es bueno con la familia"; "Que dichaaa"; "¡Eso es lo que me gusta de usted parcero!.. Su sencillez. Wow bonitos todos. Y le cuento, eso que estás haciendo es el sueño de muchos. Por eso disfrútalo al máximo", y "Que bello q pases tiempo con ellos. Que disfruten mucho", agregaron. Maluma, parece estar atravesando por un gran momento personal y profesional, sorprendió a sus fanáticos al presumir estas imágenes sobre su vida privada, que, como se puede apreciar, lo hacen muy feliz.

