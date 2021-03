Close

¡De hoy Día a Despierta América! El embarazo de Chiquibaby llega a la 'competencia' Numerosos rostros del programa matutino de Univision reaccionaron a la noticia de la dulce espera de la presentadora mexicana a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Emocionada y con lágrimas en su rostro, Stephanie Himonidis –más conocida como 'Chiquibaby'– dio a conocer este jueves a través de su programa hoy Día (Telemundo) y la más reciente portada digital de People en Español la feliz noticia de que pronto será mamá. "Esta es una noticia que queríamos gritar a los 4 vientos, pero ha llegado en el momento preciso y anhelado. En especial yo estoy muy agradecida con la vida y con Dios por permitirme convertirme en mamá en un momento de mi vida que me siento plena, completa y muy feliz junto a mi amado esposo", expresó la presentadora mexicana. La noticia generó, como era de esperar, un aluvión de felicitaciones en las redes sociales, empezando por la de su compañera y amiga, la conductora puertorriqueña Adamari López, quien fue la gran cómplice de 'Chiquibaby' a la hora de dar a conocer la noticia en el show. "A mi querida Chiquibaby le llegó la mayor bendición que para mí una mujer puede tener, ser mamá. Enhorabuena hermosa, gracias por permitirme ser cómplice de este momento tan especial para ti y para Gerardo. Te quiero mucho", expresó la pareja de Toni Costa, quien fue de las primeras a las que Stephanie llamó en su momento para contarle la noticia. Image zoom Chiquibaby | Credit: Instagram/Chiquibaby Pero la feliz noticia no solo generó reacciones entre sus compañeros de cadena. La felicidad de Chiquibaby también fue compartida por varios rostros del programa de la competencia, Despierta América (Univision), entre ellos Francisca Lachapel. Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Instagram/Francisca Lachapel "¡Qué emoción! Felicidades. Dios los bendiga", escribió la presentadora dominicana, quien también se encuentra en la dulce espera junto a su esposo Francesco Zampogna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora de noticias del programa matutino de Univision, Satcha Pretto, tampoco tardó en reaccionar a la feliz noticia con un mensaje a través de las redes sociales. Image zoom Satcha Pretto | Credit: IG Satcha Pretto "¡Muchas felicidades Chiquibaby!", expresó la periodista hondureña. Mensajes con los que queda claro que cuando se trata de asuntos personales la 'rivalidad' profesional que pudiera existir al trabajar en empresas diferentes queda a un lado.

