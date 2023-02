Equipo de Despierta América se vuelca con Luz María Doria ante triste pérdida: "Siempre te amaremos" La productora ejecutiva del show compartió una emotiva carta de despedida a su ser querido: "Te lo escribo llorando: nunca te vamos a olvidar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Despierta América ha demostrado no solo estar unida cada mañana frente a su audiencia, sino también cuando las cámaras y los focos se apagan. Esta semana, Luz María Doria, productora ejecutiva del exitoso show de Univision, compartía una triste noticia a nivel personal. La pérdida de un ser querido sumamente especial, al que despidió con una carta de puro amor. "Mi Mia: gracias por todo el amor que nos dejaste. Por enseñarnos lo que es la nobleza, la generosidad... La verdadera lealtad. Te lo escribo llorando: nunca te vamos a olvidar", lee parte de su conmovedor escrito. Luz María Doria Luz María Doria sufre dolorosa pérdida | Credit: IG/Luz María Doria "Gracias por regalarle tanta felicidad a esta familia que siempre te mantendrá viva en la memoria del corazón. Siempre te amaremos, Mia", expresó Luz María dirigiéndose a su perrita, fiel compañera por tantos años y ahora su angelito guardián. "Te voy a imaginar siempre en paz, en el cielo de los perritos buenos, con muchos huesos sabrosos y esa sopa deliciosa que te hacía María Antonieta Collins y que te hizo tan feliz tus últimos días", añadió con el corazón arrugado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una triste noticia a la que su equipo de compañeros y amigos del programa respondieron con todo el amor, apoyo y solidaridad posibles. "Siempre la querremos y la recordaremos como la Lady que fue. Ella esta ahí con ustedes", expresó María Antonieta. " Lo siento mucho… Los abrazo con mucho cariño", escribió Karla Martínez. "Un abrazo, jefa", prosiguió Raúl González. "Abrazo fuerte a ese hogar que contó con tan bella compañía", añadió el Chef Yisus. Y así, una larga lista de mensajes de compañeros del programa y de otros muchos de Univision y otros medios que, quienes como ella, entienden el dolor y el vacío tan grande que dejan estos leales miembros de la familia. Buen viaje, preciosa Mia.

