¡Presentadoras de La mesa caliente dan un salto a la televisión en inglés! "Otro sueño cumplido" Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe fueron invitadas de honor en el mítico programa de la NBC, Today Show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un año nacía un programa prometedor para la parrilla de Telemundo. Con la llegada de La mesa caliente, llegaba también otra forma de contar lo que pasaba en el entretenimiento. La novedad y, sobre todo, la gran aportación de este show llegaba con el anuncio de sus conductoras, 4 mujeres y reconocidos rostros de la televisión que entraron pisando fuerte. Cuando se cumple su primer aniversario de éxitos y aplausos en la pantalla chica, el show de la cadena se anota un nuevo logro que coincidió con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe viajaron hasta Nueva York para cumplir un nuevo reto profesional. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente son invitadas al mítico Today Show | Credit: (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) "¡Otro sueño cumplido! Gracias Dios!", escribió Dellanos. "El poder de decretar, estoy tan orgullosa", añadió Aspe junto a unas imágenes que son la viva imagen de las ilusiones cumplidas. La joven siempre soñó con estar un día en uno de los programas estrella de la televisión americana en inglés, el Today Show, y llegó el momento de hacerlo realidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cuatro presentadoras fueron las invitadas de honor de este mítico espacio de la pantalla chica que nacía en el año 1952. Un momento que todas han compartido con gran emoción y dicha como una fecha que jamás olvidarán. Además, Times Square brilló aún más si cabe cuando una de sus grandes y famosas pantallas fue dedicada a estas 4 mujeres exitosas en todos los aspectos. Felices por este suceso, posaron con la mayor de sus sonrisas para inmortalizar una de las vivencias profesionales más destacadas de su carrera. ¡Muchísimas felicidades!

