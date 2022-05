Presentadora que se llevó las flores de la boda de Francisca acepta lo ocurrido ¡y así responde! La dominicana Karen Yapoort se apoderó de sus redes para enviar un mensaje luego de ser pillada con las manos en la masa, a pesar de no ser una de las invitadas a la ceremonia. ¡Lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Menudo rollo se armó luego de que una presentadora Karen Yapoort Encarnación fuera pillada con las manos en la masa llevándose unas flores de la boda de Francisca, a pesar de no se una de las invitadas al bodorrio. La esposa del pelotero Edwin Encarnación y madre de dos hijos fue captada cargando las flores una vez terminada la boda religiosa de Francisca con Francesco Zampogna, celebrada en la iglesia de San Estanislao, en Altos de Chavón, República Dominicana. En las imágenes surgidas en las historias de Instagram de la Yapoort se le observa cargando unas de las 6,500 flores usadas para adornar el templo en carrito de golf y llevándolas hasta su propio coche. "Como se acabó la boda, fui y dije: ¡esas flores no se pueden perder!" explicó para luego asegurar que esperaba repartir las flores entre las iglesias locales y poner algunas en su sala. Con el mejor sentido del humor y aceptando lo ocurrido, este lunes Yapoor se apoderó de sus redes para publicar un mensaje aceptando lo ocurrido. "Bueno , al menos las repartí", comentó simpática al compartir una captura de pantalla de la noticia publicada en exclusiva por People en Español este lunes. El mensaje iba puntualizado con un emoji de una chica encogida de hombros. Karen Yapoort es esposa del pelotero Edwin Encarnación SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor fueron los simpáticos comentarios de los seguidores que, solidarios, formaron un coro para apoyarla en su espontáneo gesto. "No veo lo malo de eso ya que de seguro muchassss de las que estaban invitadas querían querían llevárselas también pero no tuvieron las agallas de la diva yapoort", señaló una usuaria de Instagram. "Y esto si me ha dado risa....guayyy para que se pierdan regalarlas....eso esta bien", añadió otra. Otros, un poco más estrictos, fustigaron a Yapoor por lo ocurrido. "Es que el@naco lo puedes sacar de donde viene pero lo naco no se la puedes sacar de adentro eso viene con ella. Dios padre una mujer con tanto dinero y no puede ella comprar flores", señaló un crítico de lo ocurrido. "La única que podría opinar es Francisca y es como la víctima qué manda otros... entiendo qué la nana no estaba invitada pero si hubiese sido un pobre diablo ni lo mencionan!", apuntó otro usuario de Instargam. Habrá que esperar a ver qué dice la mismísima novia.

