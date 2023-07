¡Última hora! Luz García rompe el silencio tras ser detenida en Miami La exreina de belleza y conductora del programa Noche de Luz habló en un video para dar su versión de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luz García Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images La presentadora de televisión Luz García rompió el silencio este viernes para referirse a su arresto en la ciudad de Miami, Florida a principios de semana. García relató que el lunes en la noche, recibió una llamada de su hijo Miguel Ángel tras haberlo dejado en un campamento. Contó que el joven le dijo que había tenido un accidente y que iban a llevarlo en una ambulancia y someterlo a una operación en la mano. "Yo me levanté desde el lugar donde estaba cenando e inmediatamente tomé carretera. A eso de una hora y media en carretera me pararon por velocidad y evidentemente fui detenida. El próximo 2 de agosto tengo que ir a la corte donde me impondrán una multa o servicio comunitario", explicó. Sobre el estado de salud de su hijo, aseguró que está bien y que se está recuperando del accidente. Agradeció el apoyo de sus seguidores por el apoyo y preocuparse por ella y su familia. En la ficha del reporte policial que publicó el diario dominicano De último minuto se ve a la dominicana también conocida por el especial televisivo cuerpos hot, en una foto luciendo con el maquillaje corrido, un top de color naranja y sonriendo sutilmente a la cámara. Previo a este video, la exreina de belleza no se había pronunciado en las redes sociales al respecto. En su cuenta de Instagram en la que tiene más de un millón de seguidores, siguió publicando contenido relacionado a su carrera y promoviendo sus próximas entrevistas en el programa de televisión que conduce. Este viernes compartió en sus historias un breve video en el que anunciaba la participación del cantante urbano Kiko El Crazy, que se transmitirá este próximo domingo a las 10 PM ET por el canal dominicano Antena Latina. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace casi 24 horas, también publicó una fotografía inspirada en el Barbiecore, que está tan en tendencia por motivo de la película Barbie, que se estrena este próximo 21 de julio en los cines.

