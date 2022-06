Presentadora de La mesa caliente tiene que ser operada de urgencia: "Le estoy echando muchas ganas" Lo que prometía ser una noche de diversión, acabó con la conductora en emergencias de un hospital. Un episodio que la tendrá alejada de su programa un tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estaba lista para pasar una noche de buena música y compañía de lujo. De hecho, su paso por la alfombra roja de Premios Tu Música Urbano fue de las más comentadas. Su estilismo y, sobre todo, su sonrisa de felicidad por estar allí la convirtieron en una de las grandes protagonistas de la velada. A través de sus redes presumió su espectacular atuendo del que se encargó la estilista Karla Bernal y fue piropeada por sus seguidores y quienes la vieron en persona. ¡Hasta se coló en la lista de las mejores vestidas! Sin embargo, la alegría y buena energía con la que empezó la noche, terminó con un suceso de lo más doloroso para la conductora, quien poco después lo daba a conocer en su perfil de Instagram. Una triste e inesperada noticia sobre su salud que la mantendrá un tiempo alejada de sus compañeras y del público de La mesa caliente. La mesa caliente Verónica Bastos, Alix Aspe, Myrka Dellanos y Giselle Blondet, conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram La mesa caliente SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como empezó la noche vs. cómo acabó. Sufrí una caída fuerte y me fracture el codo, voy a estar unos días fuera de La mesa caliente en lo que me hacen una cirugía y me recupero", escribió con actitud positiva Alix Aspe, la benjamina del show de Telemundo. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño, ¡le estoy echando muchas ganas", concluyó este mensaje de la recién prometida. Un escrito al que rápidamente reaccionaron sus colegas de mesa y del medio con escritos llenos de cariño y ánimo. "Alix, pobre, ¡te echamos de menos!", le escribió Myrka Dellanos. "¡Que te recuperes pronto amiga! Aquí te echamos porras y estamos contigo", le expresó Jessica Carrillo. "¡Todo va estar bien! Así te bajas tú de los escenarios y punto", bromeó Verónica Bastos. La conductora lucía entusiasmada en esta noche en la que brilló en su papel de comunicadora y la que disfrutó a medias por este percance. A pesar del disgusto, Alix se mantiene positiva y deseando que todo pase pronto para volver a estar frente a a las cámaras, junto a sus compañeras y frente a ese público que no ha dejado de mandarle sus mejores deseos.

