¡La mesa caliente sorprende con esta presentadora estrella! "Se tiene que quedar en el programa" Con la ausencia de Myrka Dellanos por vacaciones, el show invitó a esta famosa conductora que se ha robado los corazones de la audiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas semanas han supuesto un proceso intenso de cambios y movimientos de ficha para La mesa caliente. Tras la salida inesperada Alix Aspe, el show incorporó a la presentadora Aylín Mujica para ocupar, al menos de momento, su lugar. La también actriz cubana ha encajado a la perfección y el público, siempre exigente, se ha mostrado bastante receptivo a su llegada. El show ha vuelto a sorprender, para bien, a la audiencia con una nueva invitación estelar. Con motivo de las vacaciones de Myrka Dellanos, quien celebra su cumpleaños en Europa junto a su hija Alexa Dellanos, La mesa caliente cuenta esta semana con una comunicadora de gran trayectoria. Su llegada a plató ha recibido el 'Sí' rotundo de los televidentes. La mesa caliente Presentadora invitada de La mesa caliente | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Hace unas semanas fue una de las entrevistadas en el rincón de los recuerdos que conduce Giselle Blondet. Y ahora, ocupa una de las sillas. Se trata de la animadora venezolana, Maite Delgado, primera figura de la televisión en su país con más de 30 años en la pantalla chica que la avalan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su aparición en La mesa caliente, esta vez como una de las presentadoras, ha encandilado a sus seguidores, quienes han aplaudido su profesionalidad y manera de contar las cosas. "Impecable", "Se tiene que quedar en el programa", "Maite, la reina", "Otro nivel, Maite dando cátedra", "Que estilo, la mejor por mucho", escribieron tan solo algunos, alabando su participación en el show. La conductora es historia de la televisión venezolana no solo por su conducción por más de una década del Miss Venezuela, sino por sus programas de primera línea como su talk show, Maite, Qué dice la gente o Por la puerta grande, también transmitido por Univison. Su labor como comunicadora y entrevistadora sigue más fuerte que nunca a través de Maite TV, su canal en Youtube, donde ha vuelto a arrasar con sus entrevistas y hacer las delicias de los espectadores. Con esta participación especial en la parrilla de Telemundo, Maite ha vuelto a meterse a todos en el bolsillo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La mesa caliente sorprende con esta presentadora estrella! "Se tiene que quedar en el programa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.