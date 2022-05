¡Presentadora de Hoy día anuncia que entrará en La casa de los famosos! Este miércoles, una de las caras más queridas del show mañanero compartía su próxima entrada en el famoso reality. ¿Quién será y cuál será su misión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del estreno de La casa de los famosos el próximo martes por Telemundo, las noticias sobre sus participantes y en torno al show no cesan. Después del anuncio de dos de sus nuevos integrantes, Toni Costa y Osvaldo Ríos, ahora ha sido una de las conductoras del show Hoy día quien ha anunciado que irá la casa. De lo más divertida y emocionada, daba a conocer a su público de la mañana qué hará en uno de los programas más exitosos de la cadena y cuál será su papel. ¿Irá para quedarse? hoy Día hoy Día | Credit: Instagram hoy Día Adamari López y Chiquibaby compartían emocionadas la llegada de la segunda edición de La casa de los famosos y una de ellas contó emocionada ¡que también pisaría el suelo de este lugar que ha dado para tantas noticias! Eso sí, no lo hará como concursante. Era Stephanie Himonidis quien contaba feliz a su colega sentadas en el sofá que se pasaría por la casa. Algo que le hacía especial ilusión por ver todo lo que allí se cuece. No dio más detalle al respecto, pero sí recibió un consejo de lo más divertido de Ada. "Que la fuerza te acompañe", dijo mencionando la famosa frase de La guerra de las galaxias. Adamari López Stephanie Himonidis y Adamari López en hoy Día | Credit: Instagram hoy Día Los participantes de esta nueva edición prometen dar un contenido de lo más jugoso, aunque ha sido la entrada de Toni la que tiene todas las papeletas de ser el centro de atención, al igual que las intervenciones de su expareja cuando le toque comentar lo que suceda entre esas cuatro paredes.

