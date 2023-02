Cantante se rompe frente a las cámaras de Despierta América: "[Me dijeron] tú cuerpo no es de televisión" Al hablar sobre las críticas que ha recibido la cantante Karol G por su supuesta "pancita" Robmariel Olea se quebró ante la "presión social" que ha vivido en carne propia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América ha sido escenario de todo tipo de momentos candentes, cómicos y desde luego, controversiales. Ahí se abordan temas que muchos no quieren tocar ni a 10 metros de distancia. Por ello no es de extrañarse que hasta a sus mismo presentadores y estrellas invitadas lo que ahí se habla les toque el nervio más sensible. Esta vez le tocó el turno a la actriz, presentadora y cantante Robmariel Olea, quien sentada en un panel del segmento Sin rollo para discutir las críticas que le han llovido a Karol G por su figura en un incendiario post que colgó este martes desnudó su alma. "¿Quién de esta mesa no ha criticado a alguien con el tema del cuerpo?" exclamó la periodista Marcela Sarmiento dirigiéndose a la dominicana quien tras bambalinas habría hablado al respecto. "Tenemos que dejar el mareo es un realidad que hay un presión social con el aspecto físico", respondió ella. "Yo estoy a dieta y haciendo ejercicio por presión social. Yo me veo y yo digo: 'Mi cuerpo está saludable. [Pero] yo he tenido gente que me escribe a mí y me dice: 'tu cuerpo no es un cuerpo de televisión; si tú tuvieses 10 libras menos serías perfecta'", prosiguió. "Eso duele y es una realidad". Rosmariel Olea entre lágrimas, refugiada en los brazos de Francisca Lachapel, fue arropada por sus compañeras: robmariel rompe a llorar Credit: IG/Robmariel "Yo te quiero decir a ti Rosmariel que te liberes de todo tipo de culpa que a ti t han dado desde pequeña", le respondió su compañera Astrid Rivera. "Si te dieras cuenta de todo lo que tu cuerpo hace por ti vas a comenzar a apreciarlo. Yo te veo y veo una mujer hermosa [y] no hay un cuerpo definido para la televisión". El controvertido post de la colombiana Karol G promoviendo su canción al lado de Romeo Santos que ha encendido la controversia en redes por quienes señalaron su "pancita" y sus curvas: Karol G Credit: IG/Karol G SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres muy hermosa y muy valiente por lo que acabas de hacer", le dijo Francisca tratando de animar a su compañera y visiblemente conmovida. "Me encanta que te muestras así vulnerable porque allá afuera hay tanta gente que se siente como tú hay y tal vez se van a liberar por lo que estás haciendo". Amén

