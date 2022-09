Presentadora de Despierta América sufre triste pérdida: "Algún día nos reuniremos de nuevo" La integrante del mañanero de Univision anunció hace unos días la dolorosa noticia que ella y los suyos vivieron. "Descansa en paz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada de esta temporada televisiva, Despierta América anunciaba en agosto el aterrizaje de una nueva conductora en sus filas. Se trata de Jessica Delgado, la encargada de contar a la audiencia todo lo relacionado con el tiempo y sus cambios. La meteoróloga y periodista se adaptó a la perfección desde el primer día y apenas un mes después de su llegada, está integrada a la perfección. Pero a las pocas semanas de estar en el show, la venezolana sufrió un duro golpe que compartió con tristeza: la pérdida de un "ángel". Jessica Delgado Credit: Instagram Despierta América Equipo de Despierta América | Credit: IG/Jessica Delgado Desde sus redes sociales y con un mensaje conmovedor, daba a conocer hace días el duro momento que le golpeó a ella y a su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Mi Bianca linda! Dios me dio la dicha de conocer a un ángel de luz tan dulce, sencilla, con un buen sentido del humor y tan servicial con hasta los que no conocías. Compartimos muchos momentos lindos que nunca olvidaré. Siempre estarás presente en nosotros te llevaré en mi corazón. Será muy difícil no poder verte, reírnos y viajar juntas. Se que Dios te tiene a su lado y cuidará de ti. Te prometo que mami y yo siempre cuidaremos a tu papito y se que algún día nos reuniremos de nuevo. Te amo mi sis. Descansa en Paz", escribió. Las imágenes muestran a dos amigas y hermanas de la vida que disfrutaron de la misma sin descanso. Sin embargo, Blanca se fue antes de lo esperado dejando un gran dolor en quienes la conocieron. Con este homenaje, la periodista le dio el último adiós con todo el amor. A pesar del duro episodio vivido, Jessica se armó de fortaleza para ponerse al frente de las cámaras de Despierta América y dar lo mejor de sí. Jessica se ha centrado en su trabajo en Univision, donde acaba de cumplir un mes desde que empezó. Además de Despierta América, también da las últimas actualizaciones del tiempo en La voz de la mañana, en ViX, y en todos los programas de noticias dentro de Univision Noticias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Presentadora de Despierta América sufre triste pérdida: "Algún día nos reuniremos de nuevo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.