Encuentran muerta en su casa a la famosa presentadora Caroline Flack a los 40 años La conductora del programa Love island había compartido apenas un día antes una feliz imagen de ella junto a su mascota. Nada hacía presagiar este final. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La conocida presentadora Caroline Flack del programa Love Island ha sido encontrada muerta en su apartamento según ha confirmado su familia en un comunicado oficial y la prensa británica. La conductora del famoso show, del que tuvo que salir al ser acusada de agresión en diciembre del 2019 según el diario The Sun, apenas tenía 40 años y mucho por hacer. Dichas informaciones apuntan que la supuesta víctima de tal golpe fue su entonces pareja Lewis Burton. A pesar de este turbio capítulo en su vida, Caroline se había mostrado sonriente y positiva a juzgar por sus últimas publicaciones en redes, como la del día anterior a su muerte junto a su precioso perrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El equipo de su programa en la cadena ITV ha compartido unas sentidas palabras para la fallecida, a quien tenían en alta consideración. “Todo el equipo de Love Island e ITV está en shock y entristecido con esta terrible noticia. Caroline era un miembro muy querido del equipo, nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos”, lanzaban en un escrito. La familia ha pedido respeto a su privacidad mientras se conocen las verdaderas causas detrás de su fallecimiento. Descanse en paz. Advertisement

