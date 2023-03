¡Este fue el primer gran amor en la vida de Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos! El presentador hablaba así de la primera mujer que le enseñó el verdadero amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El arranque del 2023 ha sido de noticias amorosas, algunas mejores que otras. Sin duda, una de las más especiales ha sido la unión de Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos. Los enamorados confirmaron su relación y desde entonces se han dejado ver felices, románticos y encantados del flechazo de Cupido. Sin embargo, antes de la actriz colombiana, el también exitoso conductor tuvo su corazón ocupado de amores que dejaron huella. Pero ninguno como el primero. En una emotiva entrevista de hace un par de años con su programa entonces, Un nuevo día, el carismático venezolano fue sorprendido por el show de Telemundo y allí habló de la mujer que ha marcado su vida. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg | Credit: Instagram Frederik Oldenburg En una conexión en directo desde casa con la entonces conductora Rashel Díaz desde plató, Frederik se mostró mejor acompañado que nunca. La dama a su lado no era otra que la mujer que le trajo al mundo, su mamá, a quien dedicó una entrañable carta de amor por el Día de las Madres que le hizo saltar las lágrimas tanto a ella, como al público y a sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella y su papá han sido sus grandes cómplices no solo en su carrera sino también en la vida, apoyándole y estando a su lado en los buenos y malos momentos. "Tú fuiste mi primer amor. La amo, la quiero, muchas gracias, me sorprendes", le dijo Frederik con gran emoción. Una charla en la que su progenitora daba a conocer lo entregado que era su hijo en el campo del amor cuando estaba enamorado de alguien. "Él es muy firme en sus sentimientos, cuando él se enamora, está con esa persona, no hay ojos para más nadie, eso lo digo porque lo he visto", expresó su mamá en el matutino. Un precioso mensaje que seguro llenará de ternura el corazón de Carmen.

