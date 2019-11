Presentador de Despierta América se somete a reto para perder peso By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Despierta América El meteorólogo Albert Martínez comenzó un largo camino para perder 30 libras con la ayuda y supervisión del Dr. Juan. El español piensa compartir su reto con los fanáticos y seguidores del programa a través del hashtag #AlbertLoLograra. ¡Dale tu apoyo! Empezar galería Albert Martínez Image zoom Instagram/Despierta América El meteorólogo de Despierta América (Univision) se ha sometido a un reto de bajar 30 libras de sobrepeso con la ayuda de el Dr. Juan. Advertisement Advertisement Cruda realidad Image zoom Instagram/Despierta América Actualmente, Albert pesa 254 lbs. y su reto es llegar a las 224. Para esto, el conductor tendrá que hacer rigurosas rutinas de ejercicio y dieta. #AlbertLoLogrará Image zoom Instagram/Despierta América Martínez cuenta con el apoyo, no solo de sus compañeros del programa, sino de toda una comunidad en Internet que seguirá su travesía a través del hashtag #AlbertLo Logrará. Advertisement En 2011 Image zoom Instagram/Albert Martínez Así lucía Albert Martínez en 2011 cuando presentaba el tiempo en Texas. ¡Adiós papitas fritas! Image zoom Instagram/Albert Martínez Pero así era su alimentación y parece que su estilo de vida le pasó la factura. ¡Muy bien! Image zoom Instagram/Despierta América El carismático español consideró hacer el cambio por su salud. Advertisement Advertisement Advertisement ¡A sudar! Image zoom Instagram/Albert Martínez Y aunque no ha sido ajeno al ejercicio, la vida, el trabajo y el estrés no llegan solols. ¿Creemos en Albert? Image zoom Instagram/Albert Martínez ¡Nada mejor que un reto para comprobarlo! Motivando Image zoom Instagram/Albert Martínez Lo que sí sabemos es que ya comenzó muy disciplinado. "¡Dia1 superado! Hoy ha sido una jornada larga e intensa pero he conseguido terminar el día caminando mis 4 millas ¿y ustedes?", compartió en sus redes sociales. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Dale, que tú puedes! Image zoom Instagram/Albert Martínez ¡Estamos contigo, Albert! Te vemos en tres meses para que nos des las buenas nuevas del reto. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

