Famoso conductor venezolano y su madre luchan por su vida tras contraer el coronavirus El conocido presentador Dave Capella y su progenitora Alicia llevan un mes ingresados de gravedad. Su padre, Ulises Capella, perdió la batalla hace unos días. QEPD. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales del mes de febrero el conductor Dave Capella fue hospitalizado de urgencia junto a su mamá debido a complicaciones del coronavirus. Casi un mes después, el venezolano y su progenitora siguen luchando por su vida en Venezuela tras encontrarse en un estado muy delicado. Familiares y amigos del medio compartían la cuenta de GoFundMe para poder ayudarles a costear los gastos de su ingreso. "Desde el Martes 23 de febrero, nuestro Dave, Ese que nunca dice que NO cuando se trata de ayudar al prójimo junto con su mami, la Sra. Alicia, fueron hospitalizados con COVID-19. A pesar de todo están luchando fuertemente por salir de esta malvada enfermedad", leía un comunicado en las redes del animador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, el padre del presentador, Ulises Capella, también contagiado, perdía la vida hace unos días al no poder superar la enfermedad. Así lo confirmaba en Twitter el periodista Diego Kapeky. "Muy triste por la partida física de Ulises Capella. Padre de mi amigo Dave Capella quien se encuentra delicado de salud. La COVID-19 sigue llevándose gente valiosa", escribió el comunicador. Días antes del contagio de Dave y sus padres, el conductor de Venevisión compartía esta entrañable fotografía con su progenitor. Condolencias a la familia por la marcha del patriarca y los mejores deseos para una pronta recuperación para él y su madre Alicia.

