El presentador Andy Cohen confirma que ha dado positivo en coronavirus El conocido presentador dio la noticia a través de sus redes sociales en un mensaje lleno de confianza y agradecimiento a los médicos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presentador Andy Cohen se suma a la larga lista de personalidades del medio que han dado positivo en coronavirus. El conductor ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales después de unos días en cuarentena y tras la espera de los resultados. “Después de unos días de cuarentena y de no sentirme bien, he dado positivo en Coronavirus”, comienza su comunicado. “Quiero agradecer a los médicos profesionales que están trabajando sin descanso por todos nosotros”, prosigue su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador de Watch What Happens Now ha aparcado su show por un tiempo para centrarse en su curación y ha invitado a todo el mundo a protegerse desde sus casas, sin salir y siguiendo las recomendaciones de los expertos para evitar una mayor expansión del virus. Hasta que conoció los resultados, Andy se mantuvo haciendo el programa de radio desde casa y en la compañía de su familia, especialmente a su bebé que le hizo la espera mucho más dulce. Advertisement

