Se desata polémica por supuesta presentación de Julión Álvarez en estado de ebriedad El pasado fin de semana, Julión Álvarez ofreció una presentación; sin embargo, su actitud durante el concierto ocasionó una controversia tras asegurar que el cantante había tomado copas de más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Julión Álvarez realizó una presentación en Baja California, México. Lo que llamó la atención es que el intérprete de "Me vas a extrañar" parecía haberse pasado de copas y se mostraba algo desorientado; además, su voz no parecía ser la usual, según muestra un video que está circulando en las redes sociales. Los internautas se pronunciaron ante lo que parecía ser un mal momento en la vida del cantante chiapaneco. "Sino les gusta su forma de ser, no vayan, el se renta para cantar es un show, y los que van saben a que van. No se trata de exponerlo, así que todos los que lo critican vean antes su forma de ser en alguna reunión o fiesta que asisten. ¡¡¡Julión Álvarez salud!!!", escribió un usuario. "Que falta enorme de respeto para el público, ¿¿¿¿pagar para ver a un borracho cantar ????"; "Pero habrá a quienes no les gusta ese tipo de actuación y de verdad les guste su música. Ellos no se merecen eso", y "No lo hace siempre, aquí se le pasaron las copas de más, comparado al Edwin Caz nada que ver! Se espantan del diablo y lo andan trayendo en la espalda", fueron otros comentarios. Julion Alvarez Julion Alvarez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la polémica continuó, "Que horror pagar para ir a ver borrachos cantar, el público merece respeto creo yo"; "En otra ocasión en un palenque se orinó ahí en el ruedo, junto a una bocina. También estaba ebrio"; "¡Todos hacen lo mismo! Siempre andan asta ¡el keke! [borrachos]. Incluso, la misma gente les ofrece alcohol y si no aceptan ¡se sienten ofendidos!", y "Pagar un boleto para ver un kareoke que los coree el público y después saldrá a decir usted disculpe público generoso", agregaron. Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto; se desconoce si lo hará más adelante.

