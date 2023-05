¿Qué le pasa a Alejandro Sanz? Mensaje del cantante preocupa a sus fans: "No estoy bien" Alejandro Sanz publica preocupante mensaje en plena madrugada: "Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir alejandro sanz mensaje no estoy bien Credit: Mezcalent Alejandro Sanz encendió las alarmas al publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en la que dejó saber a sus millones de seguidores que no se encontraba bien. El mensaje, que ya cuenta con cientos de re producciones y miles de mensajes de aliento, empieza con las contundentes palabras "no estoy bien". "No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió el cantante español de 54 años en la red social. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Relacionado: Shakira y Alejandro Sanz, ¿comprarán mansión en Miami? Alejandro Sanz Alejandro Sanz | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) El interprete de "Corazon partío" abrió su corazón y reconoció que está velando por su salud mental. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro no desveló con exactitud el motivo de su escrito, que también compartió en sus Instagram Stories. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". alejandro sanz mensaje twitter no estoy bien Credit: Alejandro Sanz Twitter De esta manera, Sanz busca ser un apoyo para los que luchan a diario por encontrar una paz interior. Relacionado: Conoce a la hija de Alejandro Sanz que es una sensación De inmediato, sus millones de seguidores inundaron su muro de Twitter para compartir mensajes alentadores hacia su ídolo. "Reconocer no estar bien y además contarlos es el primer paso para encontrar el camino. ¡Ánimo Alejandro!", "El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!", "Mucho ánimo, no hay tormenta que no escampe. Rodéate de los que te quieren y te apoyan. Un abrazo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social.

