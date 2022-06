Momentos wow de los Premios Tu Música Urbano ¿Quiénes son los ganadores? Revive los mejores momentos de los Premios Tu Música Urbano, que se celebraron en Puerto Rico, con estrellas como Christian Nodal, Farruko y Zuleyka Rivera. ¿Quiénes son los grandes ganadores de la noche? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gala de Premios Tu Música Urbano se celebró en Puerto Rico con estrellas como Farruko, Sech, Christian Nodal, Victor Manuelle, Adamari López, Lunay y más. El escenario del Coliseo de Puerto Rico tembló con la aparición de Farruko, quien abrió el show. El cantante puertorriqueño —quien ha hablado de su gran transformación tras abrir su corazón a la fe cristiana— cantó los temas "Guerrero", "Nazareno" —junto a DJ Adoni— y "Luz" con el cantante panameño Akim. Por llevar la música urbana a otro nivel y defender sus ideales, Farruko recibió el Premio Dedicatoria. "Yo no me enorgullezco de mi pasado pero tampoco me avergüenzo, porque todas mis caídas, todos mis resbalones, todas mis alegrías, todas mis felicidades son las que me han hecho ser el guerrero que soy hoy en día", dijo Farruko, quien recibió una ovación. La gran ganadora de la noche fue la reggaetonera colombiana Karol G, quien se llevó nueve premios, seguida de Becky G, con cuatro trofeos. Daddy Yankee, María Becerra y El Alfa se llevaron tres galardones, y Bad Bunny, Christian Nodal, CNCO, Farruko, Feid, J Balvin y Lit Killah dos premios. Premios Tu Música Urbano Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo) Las mujeres arrasaron con premios y se apoderaron de la tarima. La mexicana Sofía Reyes y la argentina María Becerra cantaron su dueto "Marte", llevándonos a otro planeta con su performance. La YouTuber mexicana Kim Loaiza cantó "Ya no somos", y luego se unió a la influencer venezolana Lele Pons para cantar juntas "Piketona". Sofia Reyes Maria Becerra Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo) Otro momento esperado fue la presentación de Christian Nodal. El ídolo de la música regional mexicana cantó su canción con toques urbanos "Botella tras botella". Luego lo acompañó en el escenario "La Princesa Urbana" Valeria Fernández (VF7), cantando por primera vez "Pensar en ti", su nuevo tema juntos. Eso no es todo, la agrupación colombiana Piso 21 cantó con Nodal su tema "Pa' olvidarme de ella". Premios Tu Música Urbano Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo) El salsero Victor Manuelle y Miky Woodz trajeron otra interesante fusión, con el estreno en televisión de su tema "Vamo' a ver si el gas pela". El sonero puertorriqueño recibió el Premio Contribución, por su innovadora fusión de música tropical y urbana. Christian Nodal Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo) El reggaetonero panameño Sech trajo un toque de dembow con su nuevo tema "Borracho, y el intérprete de corridos tumbados Natanael Cano dejó a muchos boquiabiertos con su canción de vibra electrónica "NataAoki" con Steve Aoki. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zuleyka Rivera Carmen Villalobos La premiación —trasmitida por Telemundo, y animada por Carmen Villalobos, Omar Chaparro, y Zuleyka Rivera— estuvo llena de momentos emocionantes. Karol G Credit: (Scott Dudelson/Getty Images for Coachella) Si bien Karol G no estuvo en el show, tiene mucho que celebrar, tras resultar ganadora de nueve galardones, incluyendo 'Artista del Año', 'Colaboración del Año' por "Mamiii" junto a Becky G, y 'Álbum del Año Artista Femenino' por KG0516. ¡Felicidades a la Bichota!

