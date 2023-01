Los nominados a los Premios SAG 2023 ¿Qué estrellas latinas están en la lista? Ana de Armas por su rol en Blonde, y Jenna Ortega por su rol en la serie Wednesday, están entre las estrellas nominadas a los premios SAG este año. ¿Qué otros latinos están nominados a los SAG Awards 2023? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya se anunciaron los nominados a los Premios SAG 2023. En la lista figuran estrellas como la actriz cubana Ana de Armas, nominada a por su rol protagónico de Marilyn Monroe en la película Blonde. También resalta la actriz de raíces mexicanas Jenna Ortega por su rol de Wednesday Addams en la serie Wednesday de Netflix. Otros artistas latinos nominados a los SAG Awards son: la actriz mexicoamericana Selena Gómez por su papel en la serie Only Murders In The Building de Hulu, el actor mexicano Diego Calva por su rol en Babylon, el actor mexicano Diego Luna por la serie Andor de Disney+, el actor de raíces puertorriqueñas Nelson Bonilla por su rol en la serie Ozark y la actriz de origen puertorriqueño Aubrey Plaza, quien es parte del elenco de White Lotus de HBO Max. El exintegrante de RBD, el actor mexicano Alfonso Herrera, también recibió una mención por su rol de Javi en Ozark. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenna Ortega y Ana de Armas Jenna Ortega y Ana de Armas | Credit: Jesse Grant/Getty Images for Critics Choice Association; Jon Kopaloff/Getty Images La entrega 29 de los Premios SAG (Screen Actors Guild Awards) se celebrará el domingo, 26 de febrero a las 8 p.m. ET/ 5 p.m. PT en Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. La ceremonia será trasmitida en vivo por el canal de YouTube de Netflix este año.



