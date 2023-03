Cantante causa controversia con su vestido en los Premios Oscar 2023, "Qué falta de respeto" El loos de la cantautora TEMS ha causado incomodidad y la controversia se ha desbordado a las redes ¡donde no la perdonan y le llueven los memes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir TEMS Credit: Getty Images Es la noche más glamurosa y sensacional del mundo del espectáculo y sus fabulosos trajes causan sensación en la alfombra roja. Sin embargo, uno de los looks de la 95ta entrega de los premios Oscar ha dejado mal sabor de boca, especialmente entre los asistentes a la ceremonia realizada la noche de este domingo en Los Ángeles, CA., quienes han calificado a su portadora de "grosera" por llevar un enorme tocado que obstruía la visión de quienes tuvieron la mala fortuna de sentarse detrás suyo en el Dolby Theater, sede de la ceremonia. La cantautora TEMS, de 27 años, fue quien encabezó la polémica gracias a su enorme vestido strapless color blanco hecho de tul con un tocado de la misma tela y que envolvía sus hombros y cabeza como si fuera una nube. La artista acudió a la ceremonia en calidad de nominada a la estatuilla dorada como autora del "Lift Me Up", que realizó en colaboración con la cantante Rihanna, para la cinta Black Panther: Wakanda Forever. "Qué falta de respeto", comentó un usuario de Twitter en la plataforma. "El vestido es bello, pero poco práctico para un miembro de la audiencia, quien forma parte de la experiencia compartida", reflexionó alguien más. "Ser considerado es ser cortés". Algunos simplemente respondieron con memes, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varias cuentas de Instagram y Twitter han reaccionado al tema resaltando lo que algunos catalogaron como comportamiento descortés en una ceremonia donde no hubo incidentes ni bofetones, como en el 2022. Menos mal.

