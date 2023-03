Los mejores memes que dejó la entrega de Premios Oscar 2023 Pedro Pascal arrancó suspiros, Lady Gaga impactó sin maquillaje, ¡así reaccionaron las redes a la entrega número 95 de los premios de la Academia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La 95ta entrega de los premios Oscar ya es historia. Y como siempre, el desfile de celebridades y los momentos impactantes de la ceremonia celebrada anoche en el Dolby Theater de Los Ángeles, CA., han dejado momentos icónicos que las redes no han desaprovechado. Desde el controvertido vestido que usó la cantante TEMS —y que obstruyó tapó la vista a quienes tuvieron la mala fortuna de sentarse detrás suyo en el auditorio—, hasta el desaire que sufrió la película Argentina al no llevarse la estatuilla. Todo fue material fértil para las bromas en la red a costillas de los homenajeados. ¡Mira aquí los memes más divertidos que dejó la entrega de los Oscar! Antes de que diera inicio la ceremonia existía la duda de lo que ocurriría en el transcurso de la misma y las medidas de seguridad que la Academia de Artes y Ciencias habría tomado para prevenir que ocurriera lo del 2022 cuando Will Smith le propinó una bofetada a Chris Rock en pleno escenario. Memes Oscar 2023 Credit: TW La espontánea reunión de Salma Hayek y Pedro Pascal en la alfombra roja causó envidia en la red: La estrella de The Mandalorian (Disney+) arrancó suspiros: La película Argentina, que estaba nominada en la categoría a la Mejor cinta extranjera, y cuyos creadores se fueron a casa con las manos vacías: Las redes pedían justicia para el aclamado filme que, por cierto, fue coproducido por la hermana del actor chileno Pedro Pascal: La cantautora TEMS y su enorme vestido con un tocado como nube que causó indignación en redes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen casual y sin maquillaje de Lady Gaga también fue motivo de risas:

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores memes que dejó la entrega de Premios Oscar 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.