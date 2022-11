Momentos wow de los premios Latin Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) La gala de los Latin Grammy estuvo llena de momentos wow este año. Sin duda la pareja del año, Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira acapararon miradas. El cantante recibió el galardón de "Álbum de salsa del año" y agradeció a su futura esposa. "Nadia gracias por acompañarme y darme lo mejor de ti, por hacerme el hombre más feliz", dijo el salsero, quien cantó su tema "Mala" mientras la modelo paraguaya bailaba en la audiencia. Empezar galería Tributo a un grande Luis Fonsi Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) La noche abrió con un tributo a Marco Antonio Solís. Laura Pausini, Luis Fonsi y Thalía —quienes animaron la gala junto a Anitta— cantaron "Si no te hubieras ido". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sabor caribeño Aymee Nuviola Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Aymée Nuviola, Gente de Zona y Goyo llenaron de buena energía el escenario, cantando "Más que tu amigo" del Buki Mayor. 2 de 9 Ver Todo Pura pasión Christina Aguilera Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Christina Aguilera y Christian Nodal cantaron su apasionado dueto "Cuando me de la gana". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Brillando Ángela Aguilar Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Ángela Aguilar derrochó carisma al interpretar su tema "En realidad", e hizo temblar el arena Michelob Ultra de Las Vegas con su voz. 4 de 9 Ver Todo Dueto legendario John Legend Sebastian Yatra Sebastián Yatra y John Legend unieron fuerzas en una nueva versión del éxito "Tacones rojos" del colombiano. 5 de 9 Ver Todo Moto Mami Rosalia Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Rosalía se adueñó de la gala con su presentación, con una vibra muy Matrix, y terminó bailando con su novio Rauw Alejandro. El reggaetonero habló en la alfombra roja de los premios sobre este gran momento que viven. "Los dos estamos agradecidos de estar aquí, hacemos música genuina, de corazón, y los premios los recibimos con los brazos abiertos", dijo. Rosalía lloró de emoción al recibir el galardón de "Álbum del año" por Motomami y llamó a su novio "el amor de su vida" en su discurso. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La Bichota Karol G Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Karol G encendió el escenario con su sensual coreografía al cantar "Provenza" y luego nos llevó a Egipto al interpretar su nuevo tema "Cairo". 7 de 9 Ver Todo La chica de Río Anitta Anitta derrochó sensualidad con su "perreíto en la pared" y puso nervioso a Sebastián Yatra al bailarle de cerquita. 8 de 9 Ver Todo Persona del Año Marco Antonio Solis Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) Marco Antonio Solís disfrutó un merecido tributo como Persona del Año. Acompañado de su esposa y sus hijas, vivió momentos muy emotivos. El cantautor mexicano recibió una ovación al cantar "Tu cárcel" con Los Bukis. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

