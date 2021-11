10 poderosas razones para ver los premios Latin Grammy 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ruben Blades, Christina Aguilera y Bad Bunny Credit: Albert L. Ortega/Getty Images; Jon Kopaloff/WireImage; Todd Williamson/NBC/Getty Images Las Vegas se viste de gala mañana para celebrar la entrega número 22 de los Premios Latin Grammy, que se trasmitirán por Univisión desde el MGM Grand Garden Arena. La temática de la gala será "Redescubriendo la vida a través de la música". Colaboraciones artísticas únicas, un merecido homenaje a Rubén Blades, el gran regreso de Christina Aguilera a la premiación y más sorpresas prometen mantenernos hipnotizados frente a la pantalla chica. ¡Los detalles de la gran fiesta! Empezar galería Gloria Estefan Gloria Estefan abrirá el show— acompañada de Anitta, Carlinhos Brown, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres— cantando un popurrí de los éxitos "Abriendo Puertas," "Cuando Hay Amor" y "Magalenha." 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bad Bunny El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny sin duda dominará la tarima. El intérprete de "Estamos bien" tiene cuatro nominaciones. 2 de 10 Ver Todo Rubén Blades El ícono panameño Rubén Blades será homenajeado como "Persona del Año". Esta noche previa a la gala mañana, se celebrará una cena exclusiva en su honor donde colegas le traerán serenata a Blades, cantando sus grandes éxitos. El reconocido cantautor, actor y activista —intérprete de clásicos como "Pedro Navaja"— tendrá una noche inolvidable. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Anitta La cantante brasileña Anitta promete dejar su huella. ¡El poder femenino se sentirá en el escenario! 4 de 10 Ver Todo Yotuel La canción "Patria y vida" está nominada a Mejor Canción y a Mejor Canción Urbana. Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno cantarán una nueva versión de este himno de libertad que ha dado esperanza al pueblo cubano, sediento de democracia. 5 de 10 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera hará un regreso triunfar a los premios Latin Grammy. La cantante, de raíces ecuatorianas, cantará su nuevo himno de empoderamiento femenino "Pa Mis Muchachas" junto a Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camilo El cantante colombiano Camilo es el más nominado este año, con 10 menciones. El artista —quien espera su primer bebé con su esposa Evaluna Montaner— seguramente celebrará en grande. 7 de 10 Ver Todo Juanes Juanes celebrará el legado de Juan Gabriel, cantando una nueva versión de su éxito "No Tengo Dinero" junto a Rubén Albarrán y Meme del Real of Café Tacvba. 8 de 10 Ver Todo Ana Brenda Contreras La actriz Ana Brenda Contreras se unirá a Carlos Rivera y Roselyn Sánchez para animar la gran gala. ¡Será un derroche de glamour y buena vibra! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nathy Peluso Sin duda talentos como la cantante argentina Nathy Peluso nos dejarán boquiabiertos con sus presentaciones. Mira la gala del Latin Grammy mañana jueves desde las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. CT) por Univisión. ¡Sigue toda la acción: los mejores vestidos y momentos más memorables de la noche en PeopleEnEspañol.com! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

