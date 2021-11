Momentos wow de los premios Latin Grammy 2021 ¡Christina Aguilera, Gloria Estefan, Yotuel y más! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Latin Grammy Anitta Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) La entrega número 22 de los premios Latin Grammy estuvo llena de momentos emotivos como el tributo a Rubén Blades. Artistas como Gloria Estefan, Anitta, Yotuel, Christina Aguilera, Juanes y Ozuna, hicieron vibrar el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con sus apasionadas presentaciones. ¡Revive la acción! Empezar galería Al ritmo de samba Gloria Estefan, Anitta Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Gloria Estefan abrió el espectáculo —acompañada de Anitta, Carlinhos Brown, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres— cantando un popurrí de los éxitos "Abriendo Puertas," "Cuando Hay Amor" y "Magalenha" junto a bailarinas de samba. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Celebrando con Camilo Camilo Camilo fue el más nominado de la gala, con 10 menciones, y trajo su estilo y sonido único al show. "Quiero dedicarle este premio a Indigo para cuando nazca se sienta orgulloso de su papá", dijo sobre su bebé por nacer al recibir un galardón. Antes de subir al escenario, el cantante colombiano besó la barriguita de su esposa Evaluna Montaner. 2 de 8 Ver Todo ¡Bravo maestro! Ruben Blades Credit: (Ethan Miller/Getty Images) El tributo al cantante, actor y activista panameño Rubén Blades —seleccionado como Persona del Año— fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Blades cantó algunos de sus éxitos con una orquesta en vivo y recibió su premio de manos de René Pérez Joglar. "Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí", le dijo el cantante puertorriqueño. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pasión flamenca C. Tangana, Nathy Peluso y Jorge Drexler se lucieron en su presentación de "Ingobernable", trayendo sabor flamenco a la gala. ¡Palmas arriba! ¡Olé! C. Tangana, Nathy Peluso y Jorge Drexler se lucieron en su presentación de "Ingobernable", trayendo sabor flamenco a la gala. ¡Palmas arriba! ¡Olé! 4 de 8 Ver Todo Mariachi para el alma Mon Laferte Gloria Trevi Credit: (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Gloria Trevi y Mon Laferte se lucieron con su dueto "La mujer", acompañadas de mariachi. La cantante chilena presumió su embarazo, dejando su pancita al descubierto en tarima. 5 de 8 Ver Todo Patria y Vida Yotuel Gente De Zona Credit: (Ethan Miller/Getty Images) Yotuel, Gente de Zona, El Funky y Descemer Bueno conmovieron con su nueva versión acústica de "Patria y vida", ganadora de "Mejor Canción del Año" y "Mejor canción urbana". El Funky dedicó la actuación a los presos políticos en la isla, incluyendo Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Vestidos de blanco —como símbolo de las manifestaciones del 15 de noviembre— y rodeados de velas, los cubanos nos llegaron directo al corazón con este tema. Desde la audiencia, Emilio Estefan mostró una bandera cubana y la canción se escuchó a mil voces en el arena. Al recibir el galardón por "Mejor Canción" los cantantes gritaron emocionados "Viva Cuba libre" y recibieron una ovación. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Recordando a Juan Gabriel Juanes Credit: (Ethan Miller/Getty Images) Juanes rindió tributo al ídolo mexicano Juan Gabriel, cantando una versión roquera de su éxito "No tengo dinero" junto a Rubén Albarrán y Enrique Rangel de Café Tacvba. Recordando el look de bandas como los Beatles, nos dejaron boquiabiertos con su interpretación y el programa se tiñó de blanco y negro durante su actuación, transportándonos a otra década. 7 de 8 Ver Todo Pa Mis Muchachas Christina Aguilera Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy ) Christina Aguilera hizo un regreso triunfal al Latin Grammy, cantando su nuevo himno de poder femenino "Pa Mis Muchachas" junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole. ¡Arriba mujeres! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

