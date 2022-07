Lo mejor de Premios Juventud 2022: Natti Natasha, Wisin y Yandel, J Balvin y más estrellas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Wisin y Yandel, Natti Natasha Credit: Aaron Davidson/WireImage; Rodrigo Varela/Getty Images Premios Juventud hechizó en su transmisión en vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Estrellas como Wisin y Yandel, Natti Natasha, J Balvin, Ángela Aguilar, Kany García, Cazzu y CNCO se adueñaron del escenario. Revive los momentos más emocionantes de la noche. Empezar galería Natti Natasha Natti Natasha Credit: (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images) La mamá de Vida Isabelle dejó claro que es la reina del perreo. La reggaetonera dominicana cantó el tema "Abusadora" de Wisin y Yandel como parte de un tributo al dúo puertorriqueño. Al irse del escenario, Natti Natasha gritó "Pina Records", celebrando a su esposo Raphy Pina, quien está encarcelado. Sin duda una gran demostración de amor. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Wisin y Yandel Wisin y Yandel Credit: (Jose R. Madera/Getty Images) El legado de los cantantes puertorriqueños fue celebrado a lo grande. J Balvin les entregó el reconocimiento de "Agentes de cambio". "Si no fuera por ustedes no habría un camino. Gracias a ustedes por la inspiración", dijo el reggaetonero colombiano a Wisin y Yandel. 2 de 8 Ver Todo J Balvin J Balvin Credit: (Jose R. Madera/Getty Images) El cantante colombiano generó un gran frenesí al subirse a la tarima, recibiendo una calurosa bienvenida a la Isla del Encanto. J Balvin también fue reconocido como "Agente de cambio" por su labor en pro de la salud mental. "Gracias por enseñarme a soñar a mí y a toda la gente que escucha tu música", le dijo Feid. "No está mal sentirse mal", dijo J Balvin, quien mandó saludos a su madre y recordó a sus fanáticos que llega la luz después de un momento de oscuridad. "Dios siempre nos ilumina". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kany García <p>Kany García, Cazzu, Ángela Aguilar y Goyo deslumbraron con su presentación. La estrella boricua fue reconocida con el premio "Agente de cambio" por ser vocera de la comunidad LGBTQ+ y abogar por los derechos de la mujer.</p> <p>En un emotivo tributo a Kany, Cazzu cantó una estremecedora versión de su éxito "Hoy ya me voy", mientras que Goyo llenó de alegría el escenario con "Agüita de coco", y Ángela Águilar prestó su voz a "Soy yo". Luego Kany se unió a ellas cantando su himno de empoderamiento femenino "De pxta madre".</p> Kany García, Cazzu, Ángela Aguilar y Goyo deslumbraron con su presentación. La estrella boricua fue reconocida con el premio "Agente de cambio" por ser vocera de la comunidad LGBTQ+ y abogar por los derechos de la mujer. En un emotivo tributo a Kany, Cazzu cantó una estremecedora versión de su éxito "Hoy ya me voy", mientras que Goyo llenó de alegría el escenario con "Agüita de coco", y Ángela Águilar prestó su voz a "Soy yo". Luego Kany se unió a ellas cantando su himno de empoderamiento femenino "De pxta madre". 4 de 8 Ver Todo Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: (Jose R. Madera/Getty Images) Ángela Aguilar llenó de sabor mexicano el escenario de Premios Juventud. Con un llamativo vestido floreado, la cantante brilló con su prodigiosa voz y carisma, cantando "Se disfrazó" y "Piel canela". 5 de 8 Ver Todo Prince Royce Prince Royce Credit: (Jose R. Madera/Getty Images) A ritmo de bachata, Prince Royce se adueñó de la tarima, cantando "Stand by me", "Darte un beso" y "Corazón sin cara". El artista de raíces dominicanas copresentó la gala junto a Danna Paola, Clarissa Molina y Eduin Caz. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Daddy Yankee Daddy Yankee Credit: (Sergi Alexander/Getty Images) Natti Natasha regresó al escenario a cantar con Wisin y Yandel su nuevo tema "Mayor que usted", y el performance cerró con broche de oro al unirse a ellos el Gran Boss del reggaetón Daddy Yankee. 7 de 8 Ver Todo Jenni Rivera Jenni Rivera Credit: (JC Olivera/WireImage) Jenni Rivera estuvo de fiesta en el cielo y también fue homenajeada. La fundación Jenni Rivera Love recibió el premio "Agente de cambio" por su ayuda a mujeres y niños víctimas de abusos y violencia doméstica. Jacqie, Michael, Jenicka y Johny —hijos de la Diva de la Banda— recibieron el premio. También se escuchó a todo pulmón la música de Jenni Rivera. Banda MS y Grupo Firme interpretaron sus éxitos "No llega el olvido", "Ya lo sé", "Basta ya" e "Inolvidable". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

