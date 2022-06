Premios Juventud 2022: todo lo que hay que saber ¡Clarissa Molina, Eduin Caz, Danna Paola y Prince Royce serán los conductores del show! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir premios juventud 2022 logo univision lo que tienes que saber presentadores conductores nominaciones Credit: Cortesía Premios Juventud de Univision anunció las nominaciones para su esperada edición en San Juan, Puerto Rico. Por primera vez en su historia, Premios Juventud transmitirá en vivo la fiesta más candente del verano en la isla del encanto. Con el lema 'Celebra tu pasión', los premios seguirá reconociendo lo mejor de la música latina, las causas sociales y la cultura pop y este año se añadieron diez nuevas categorías para reflejar la evolución de la música. La celebración del verano también marcará el gran regreso de la 'Noche de estrellas de Premios Juventud', el espectáculo de alfombra roja más dinámico y entretenido con entrevistas en vivo, actuaciones musicales memorables y premios especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transmisión de 4 horas se emitirá en vivo desde el Coliseo José Miguel Agrelot el 21 de julio a las 7 p.m. hora del este y 6 hora del centro por Univision. Premios Juventud será presentado por un grupo de estrellas que debutarán como anfitriones principales de PJ, e incluye a Eduin Caz, vocalista principal y líder de Grupo Firme y ganador de cuatro Premios Juventud; la popular actriz y copresentadora de El gordo y la flaca Clarissa Molina quién en el pasado ha presentado el programa de antesala 'Noches de estrellas' y fue conductora backstage; reconocida actriz y cantante internacional Danna Paola quien hizo historia en PJ en 2020 como parte de un inolvidable homenaje al legado de Selena Quintanilla; y la superestrella de la bachata Prince Royce uno de los artistas más nominados en la historia de "Premios Juventud" y ganador de 20 premios PJ. "Este verano Premios Juventud celebrará la pasión de nuestra juventud por la música, la cultura pop, la innovación y las causas sociales como nunca antes con un espectáculo inolvidable desde San Juan, Puerto Rico", comentó Ignacio Meyer, EVP, Music and Non-Scripted Entertainment, TelevisaUnivision. "Las estrellas más grandes y los artistas emergentes de la música latina se reunirán en el escenario para ofrecer actuaciones inolvidables y crear momentos mágicos que solo se pueden ver en 'PJ'. Nuestro prestigioso premio 'Agente de cambio' continuará reconociendo a estrellas y jóvenes líderes que impulsan el cambio social en el mundo". Para reflejar la pasión de las nuevas generaciones por la música, las causas sociales, la innovación y la cultura pop, los Premios Juventud agregaron diez nuevas categorías a la entrega de premios de este año. Los nuevos reconocimientos incluyen Artista Femenino - On The Rise y Artista Masculino - On The Rise, para honrar a estrellas jóvenes sobresalientes. PJ también reconocerá a las superestrellas del mundo de la actuación con los premios Mi actor favorito y Mi actriz preferida. La recién creada categoría Me enamoran reconocerá a la mejor pareja en pantalla en una novela o serie. Otros nuevos premios incluyen Mi artista favorito de streaming, al artista más popular en las plataformas digitales; mejor canción en pareja para artistas que hicieron una colaboración mientras estaban en una relación romántica; tropical hit, a la mejor canción de este género; los mejores beatmakers para el mejor productor musical o DJ; y mejor fandom al mejor grupo de fans. Las superestrellas mundiales J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominados con 11 nominaciones cada uno. Le siguen Rauw Alejandro (9 nominaciones), Farruko (8 nominaciones), Ángela Aguilar, Camilo y Grupo Firme (7 nominaciones) y Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía (6 nominaciones).

