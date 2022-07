¿Quiénes fueron los grandes ganadores de Premios Juventud 2022? Karol G arrasó en Premios Juventud como la gran ganadora de la noche, llevándose 9 trofeos. Grupo Firme se llevó cuatro premios, y J Balvin fue uno de los homenajeados como "agente de cambio". ¡Mira la lista completa de ganadores! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien no estuvo presente en la premiación, Karol G fue la gran ganadora de Premios Juventud 2022. La reggaetonera colombiana —quien fue la más nominada, al igual que J Balvin— se llevó 9 galardones. Karol G ganó premios en las categorías de: Mi Artista Favorito de "Streaming", Colaboración OMG, Artista de la Juventud Femenino, Álbum del Año, La Más Pegajosa, Girl Power, Quiero Más, Social Dance Challenge y El Más Trendy. Grupo Firme le sigue con cuatro trofeos. La agrupación triunfó en las categorías de: Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Colaboración Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana, y Grupo o Dúo Favorito del Año. Ángela Águilar, Becky G y Evaluna Montaner empataron con dos premios cada una. Ángela Aguilar se llevó los trofeos de Artista Femenino – On The Rise y Álbum Regional Mexicano del Año. Becky G ganó las categorías de Girl Power (junto a Karol G) y Juntos Encienden Mis Redes (con su novio, el futbolista Sebastian Lletget). Por su parte, la supermamá Evaluna ganó los galardones de La Nueva Generación – Femenina y Mejor Canción en Pareja (junto a Camilo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G y J Balvin Credit: Amy Sussman/FilmMagic; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Las estrellas ganadores dos trofeos son: Farruko (La Mezcla Perfecta y Track Viral del Año), Sebastián Rulli (Mi Actor Favorito y Me Enamoran junto a Angelique Boyer) y Tiesto (por Colaboración OMG con Karol G y Social Dance Challenge). También se llevaron premios: Anitta (La Coreo Más Hot), Bad Bunny (Artista de la Juventud Masculino), CNCO (Mejor Fandom), Danna Paola (Mi Actriz Preferida), DJ Adoni (La Mezcla Perfecta), El Alfa (Artista Masculino —On The Rise), J Balvin (Video con el Mensaje Más Poderoso), Lenin Ramírez (Mejor Colaboración Regional Mexicana), Maluma (Mejor Fusión Regional Mexicana), María Becerra (Tropical Mix), Ovy On The Drums (Los Mejores "Beatmakers"), Prince Royce (Tropical Mix), Romeo Santos (Tropical Hit), Ryan Castro (La Nueva Generación – Masculina), Santa Fe Klan (La Nueva Generación Regional Mexicano), y Victor Cardenas (La Mezcla Perfecta). ¡Felicidades!

