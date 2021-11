Famosos que nunca han sido nominados al Grammy Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gomez, Thalia Credit: Image Group LA via Getty Images; John Parra/Getty Images Selena Gómez ha hecho historia al recibir la primera nominación al premio Grammy de su carrera. ¡Mira qué otros artistas siguen sin ser considerados dentro de la competencia al gramófono dorado! Empezar galería Selena Gómez Selena Gomez Credit: Getty Images Increíble pero cierto: Este noviembre la actriz y cantante se hizo acreedora por pirmera vez a una nominación al Grammy. La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente porque la mexicoamericana ha tenido 37 sencillos en la lista del US Billboard Hot 100, incluyendo un número uno y 8 en el top ten. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Thalía Thalia Credit: Getty Images A pesar de que paisanos y contemporáneos suyos, tales como Yuri, Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán han obtenido nominaciones o incluso el gramófono dorado, la mexicana no ha podido conseguir hasta ahora una nominación al Grammy. 2 de 6 Ver Todo Natti Natasha Natti Natasha Credit: Getty Images A pesar de ser una de las mujeres más galardonadas de la industria en español (especialmente en Premios Lo Nuestro) la dominicana nunca ha sido nominada ni para el Grammy ni para el Latin Grammy. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ivy Queen Ivy Queen Credit: Getty Images La Caballota ha cosechado tres nominaciones al Latin Grammy por el Mejor Álbum urbano, pero nunca ha figurado entre los nominados al premio Grammy. 4 de 6 Ver Todo Fifth Harmony Fifth Harmony Credit: Getty Images El popular quintento femenino vio surgir de entre sus filas a Camila Cabello (der.,). Sin embargo, en sus épocas de éxito el grupo nunca obtuvo nominación alguna al Grammy, cosa que Cabello sí ha obtenido en tres ocasiones, sin ninguna victoria, hasta el momento. 5 de 6 Ver Todo Spice Girls The Spice Girls Credit: Getty Images Y a pesar de haber vendido millones de discos mundialmente de y de llenar estadios, el otrora quintento británico nunca fue contemplado por la Academia de la Grabación, ¡uf! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

