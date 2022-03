¡Vota por tus artistas favoritos en los premios Grammy 2022!¿Quiénes merecen ser los grandes ganadores? Se acerca la gran noche de los premios Grammy, que se celebra el 3 de abril. Este año, entre los nominados se encuentran Vicente Fernández, Bad Bunny, Camilo, Karol G, Rauw Alejandro, Juanes, Christian Nodal, Selena Gómez y Gilberto Santa Rosa. ¿Tienes un favorito? Vota aquí por el artista que crees que debe ganar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos contando los días para la ceremonia de los premios Grammy, que se celebrarán el doming, 3 de abril, desde las 8 p.m. en el MGM Grand Arena de Las Vegas. La gala, presentadora por Trevor Noah, será trasmitida por CBS. Estrellas latinas como Vicente Fernández, Bad Bunny, Camilo, Karol G, Rauw Alejandro, Juanes, Christian Nodal, Selena Gómez y Gilberto Santa Rosa están entre los nominados este año. El fallecido ícono mexicano Vicente Fernández está nominado a "Mejor álbum regional mexicano" por su disco A mis 80's. En la categoría de "Mejor álbum de música urbana", compiten los discos Afrodisíaco de Rauw Alejandro, El último tour del mundo de Bad Bunny, José de J Balvin, KG0516 de Karol G, y Sin miedo (del amor y otros demonios) de Kali Uchis. En la categoría de "Mejor álbum de pop latino" echan la pelea: Vértigo de Pablo Alborán, Mis amores de Paula Arenas, Hecho a la antigua de Ricardo Arjona, Mis manos de Camilo, Mendó de Alex Cuba y Revelación de Selena Gómez. Las categorías que premian el talento latino incluyen: Mejor álbum de pop latino, Mejor álbum de música urbana, Mejor álbum de rock latino o alternativo, Mejor álbum de regional mexicano y tejano, Mejor álbum tropical y Mejor álbum de jazz latino. Camilo, Vicente Fernandez y Karol G Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy; Michael Tran/FilmMagic; Kevin Mazur/WireImage

