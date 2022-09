Los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 ¿Quiénes son los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022? Bad Bunny arrasó con 9 galardones, convirtiéndose en el gran ganador de la noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Y los ganadores son....! Estas son las estrellas que se llevaron el máximo número de galardones en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.Bad Bunny, Farruko, Karol G, Aventura, Eslabon Armado, Grupo Firme y Rauw Alejandro fueron los grandes ganadores de la noche. El Conejo Malo arrasó con nueve premios, incluyendo Artista del Año y Gira del Año. Su álbum Un verano sin ti, se llevó los premios de "Top Latin Album" del Año y Álbum "Latin Rhythm" del Año, mientras su canción "Volví" ganó la Canción Tropical del Año. Farruko triunfó con su canción "Pepas" que logró cuatro premios incluyendo "Hot Latin Song" Canción del Año; Canción "Latin Rhythm" del Año; Canción del Año, Ventas; y Canción del Año, Streaming. Bad Bunny Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Karol G brilló entre las artistas femeninas con tres premios: "Hot Latin Song" Colaboración Vocal del Año por "Mamiii", "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina y "Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina. El grupo Aventura ganó dos galardones: Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo y Canción Tropical del Año por "Volví". Rauw Alejandro, gracias a su éxito "Todo de ti", se llevó los trofeos de Canción del Año, Latin Airplay y Canción "Latin Pop" del Año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el género Regional Mexicano, el Grupo Firme se llevó la Canción Regional Mexicana del Año por "Ya Supérame (En Vivo Desde Culiacán, Sinaloa)" y "Hot Latin Songs" Artista del Año; Eslabón Armado ganó Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y "Top Latin Albums" Artista del Año, Dúo o Grupo; e Iván Cornejo se llevó los premios Artista del Año, Debut y Álbum Regional Mexicano del Año por Alma Vacía. Entre los ganadores este año también están: Becky G, Christian Nodal, Enrique Iglesias, Maná, Marc Anthony, Romeo Santos, Rosalía, Skrillex, Tainy y Wisin & Yandel.

