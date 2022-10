Premios Billboard de la Música Latina 2022: los mejores momentos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Christina Aguilera, Chayanne y Angela Aguilar Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for amfAR; Christopher Polk/Billboard via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Los Premios Billboard de la Música Latina se celebraron en Miami por todo lo alto. Estrellas como Christina Aguilera, Chayanne y Nicky Jam se adueñaron del escenario. Revive los momentos más emocionantes de la noche. Empezar galería Chayanne Chayanne Credit: Mezcalent Chayanne recibió el Premio Ícono. "Ese amor tan grande es lo que me motiva, es el motor", dijo sobre su familia y sus fanáticos en todo el mundo. "Es increíble ver cómo lo quiere la gente. Pocas veces he visto ese tipo de reacción tan visceral a un artista y te demuestra que ser íntegro es algo que ayuda a que tu carrera siga a largo plazo", dijo Leila Cobo, vicepresidenta de contenido latino de Billboard sobre el ídolo boricua. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: Mezcalent Christina Aguilera recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza (de manos de Ozuna y Becky G). La estrella de raíces ecuatorianas fue reconocida por su lucha por la igualdad y por ser una defensora de las víctimas de violencia doméstica. El escenario tembló cuando cantó su ranchera "La reina". 2 de 7 Ver Todo Elvis Crespo Elvis Crespo Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) Elvis Crespo interpretó su himno "Suavemente", además de una nueva versión de merengue del éxito "Neverita" del reggaetonero Bad Bunny. "Vamos a estar haciendo un homenaje a la canción que me hizo perder el nombre. La gente me ve en la calle y dice: 'mira quién va por ahí ¡Suavemente! Ya la gente no me dice Elvis Crespo", dijo el cantante a People en Español tras bambalinas. "Me siento bendecido por eso". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Maluma Maluma Credit: (Jason Koerner/Getty Images) El reggaetonero colombiano Maluma estrenó su nuevo éxito "Junio" en la tarima de los Premios Billboard de la Música Latina. También sorprendió al plantarle un beso a su novia, quien lo acompañó a los premios. 4 de 7 Ver Todo Natti Natasha Natti Natasha Credit: Mezcalent La estrella dominicana Natti Natasha robó suspiros. La mamá de Vida Isabelle lució espectacular y presentó el homenaje al reggaetonero Nicky Jam. 5 de 7 Ver Todo Nicky Jam Nicky Jam Credit: (Jason Koerner/Getty Images) Nicky Jam lloró al ver a su padre, Don José Rivera, en tarima, entregándole el premio "Salón de la fama". El reggaetonero lo besó entre lágrimas. "Me cogieron de sorpresa con esto", dijo emocionado al ver a su padre. "Papi te ves hermoso", lo piropeó. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camilo Camilo Credit: Mezcalent El cantante colombiano Camilo cerró el show con un remix de "Aeropuerto", el tema oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2022. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

