Tras copresentar mañana la alfombra de Premio Lo Nuestro con Michelle Galván, su compañera en Primer Impacto (Univision), Pamela Silva tiene planes de bailar. "Una vez que termine la alfombra, me voy a relajar, me voy a cambiar a otro look para poder bailar y disfrutar", dice la periodista peruana de 41 años. Eso sí, no podrá trasnochar mucho, ya que su hijo Ford, de casi 3 años, la espera en casa. El pequeño la estará viendo brillar en televisión, al igual que Megan, la hija de 2 años de Galván.

"En cuanto sea más grandecito se va a dar cuenta más, pero ahora cuando me ve en televisión le fascina y le encanta y le da risa", dice Silva sobre su hijo. "No entiende todavía cómo es que ella está al lado mío y en la pantalla también".

Para ambas presentadoras de Primer Impacto coanimar la alfombra de Premio Lo Nuestro es un sueño hecho realidad. "Es un privilegio ser parte de Premio Lo Nuestro, conducir la alfombra magenta y entrevistar a los personajes que desfilarán en esa noche de estrellas será un reto de impacto que espero lograr, aportando mi mejor energía, preparación y autenticidad, pues cuando eres auténtico no te puedes equivocar, y como siempre le pondré mucho corazón", dice la periodista mexicana de 35 años.

"Es un gran honor ser parte de un evento que he disfrutado durante muchos años. Ya llevo 20 años con la compañía, siempre como espectadora y como partícipe pero no de esta manera", añade Silva.

Pamela Silva Michelle Galvan Credit: Cortesía de Felipe Cuevas

"Lo que más tranquilidad me brinda es estar al lado de una compañera que me acompaña todos los días", dice Silva sobre Galván. "Lo que más tranquilidad me brinda es saber que tengo al lado a Michelle. Todos los días hacemos televisión en vivo y ya estamos acostumbradas a adaptarnos al cambio y a las cosas de último minuto. Yo creo que igual va a ser en esta ocasión, nos vamos a apoyar mutuamente".

Ambas han logrado una armonía única delante y detrás de las cámaras. "Como colegas, nos ponemos de acuerdo desde temprano en que tonos vamos a usar para el show, entramos a nuestra junta editorial de la mañana y sabemos que los cumpleaños de nuestros hijos son intocables para las vacaciones de cada una", dice Galván.

Las mamás estrellas comparten anécdotas y consejos sobre sus hijos. "Siempre compartimos historias sobre Megan, sobre Ford, y eso nos ha unido mucho más", dice Silva. Sus bebés son amiguitos. "Se siguen mutuamente en redes sociales, comparten en cumpleaños y fiestecitas, Megan ya sabe decir Ford", dice Galván. "Han crecido muy rápido los bebés de impacto".

Pamela Silva Credit: Cortesía de Univision

"Ford es mi mayor inspiración", añade la periodista peruana. "Yo quiero que él se sienta orgulloso, que vea que su mamá es una mujer trabajadora que todo lo que hago lo hago por él y que es mi motor". Cuando la vio vestida de gala recientemente cuando fue a un evento con su amigo Rodner Figueroa, su hijo quedó encantando. "Me puse un vestido azul, baby blue, y me decía: 'mamá Frozen'. Fue la primera vez que él se dio cuenta que estaba yo con un vestido, con tacones, con aretes grandes", recuerda Silva sobre su hijo, quien la ve como su princesa.

¿Y su Príncipe Azul? "En lo personal estoy tranquila, estoy feliz. No voy a llevar a nadie porque estoy trabajando. Voy a llevar al entourage de glamour y belleza", dice Silva, quien eligió a la estilista Karla Birbragher para su vestuario y a la maquillista Millie Morales para darle ese toque mágico. "Estoy enfocada en el trabajo y en mí. Uno a veces necesita tiempo para enfocarse en una misma".

Silva ha estado pendiente de cada detalle de su rol como copresentadora de la alfombra magenta de PLN. "Me lo tomé muy en serio y me he preparado físicamente, mi nutrición la cambié. Me he estado cuidando la piel y luego me he enfocado en los últimos detalles que es encontrar el vestido, los zapatos, los accesorios y lo he disfrutado muchísimo", dice.

Michelle Galvan Credit: Cortesía de Univision

Galván escogió otro dream team para ayudarla con su imagen esa noche. "Estoy en manos de grandes profesionales, grandes amigos además. La República Dominicana me da mucha suerte así que Reading Pantaleón, el mejor estilista dominicano estará a cargo de mi vestuario, que será una sorpresa para mi también, pues confío a ciegas en él. Su carrera es mundialmente reconocida, ha vestido a Belinda, primeras damas y distintas personalidades del mundo del entretenimiento. Mientras que Franz Muñoz será mi maquillista, como en cada alfombra roja. Franz sabe a qué soy alérgica y que tonos van con mi piel, así que estoy en manos de los mejores, pero con los nervios de punta porque tenemos el tiempo encima".

Pamela Silva Credit: Cortesía de Univision

Algo tienen claro: ambas disfrutarán a plenitud de esta gran noche. "Me encanta la música, me dicen DJ Pamela, así me dice Jacky Guerrido porque siempre estoy buscando canciones nuevas", dice Silva. "Me encanta Sebastián Yatra porque es un joven que ha trabajado muchísimo, tiene muy buena energía, es un buen muchacho, de buena familia, entonces me entusiasma ver a Sebastián Yatra que sea el más nominado. La historia de él me gusta. Obviamente Maluma, Marc Anthony y verlos juntos va a ser un momento muy especial. Cristian Nodal que tengo su canción en repeat, la canción "Dime cómo quieres" que espero que me dediquen pronto a mí. Creo que va a ser un evento muy diverso como siempre. Ivy Queen también me fascina".

Michelle Galvan Credit: Cortesía de Univision

Galván, por su parte, confiesa: "soy fan del regional mexicano, así que me verán cantando muy mal las rancheras porque no canto, pero me voy a disfrutar cada momento de PLN porque este año además de estar artistas favoritos, contaremos con la presencia del público, así que será un gran evento y a lado del guapísimo de Gabriel Soto, será maravilloso".

Si bien estarán rodeadas de astros en Premio Lo Nuestro, nadie brilla más para Galván que su hija. "Megan es mi estrella, no dudo que algún día quiera seguir los pasos de su tía Fabiola Guajardo, quién tiene grandes proyectos en puerta en Hollywood", dice la esposa del chef Fernando Guajardo.

Galván y Silva tienen a grandes maestras en las anteriores copresentadoras del programa. "Creo que todas ellas, Barbie, Myrka, María Celeste, todas dejan un legado inigualable", dice Silva. "Son periodistas y presentadoras que la gente admira y respeta. Myrka uno siempre la recuerda siendo una mujer muy glamurosa, ella disfrutaba mucho de la moda. Cuando uno veía Myrka en la alfombra, veía que había invertido tiempo en su look, en su imagen, y eso lo recuerdo. Barbie era como una fuerza en la alfombra, tenía el control. Es un privilegio aprender y encontrar un balance, lo mejor de cada una. Uno busca pioneras y modelos a seguir para aprender de ellas".

Michelle Galvan Pamela Silva Credit: Cortesía de Felipe Cuevas

"Por supuesto, a cada una la admiro y personalmente se lo dije a Bárbara Bermudo", relata Galván. "También tuve la oportunidad en una ruta de impacto decirle a María Celeste y a Myrka que nos dejaron un gran legado, llamado Primer Impacto".