Victor Manuelle

La gran fiesta de los 35 años de Premio Lo Nuestro estuvo llena de momentos inolvidables. La gala, trasmitida en vivo por Univision desde el Miami Dade Arena, incluyó emotivos tributos a Ivy Queen y Victor Manuelle, y presentaciones de estrellas como Marc Anthony, Maluma, Gloria Trevi, Sebastián Yatra, Christian Nodal, Paulina Rubio y más. ¡Revive la emoción!

Marc Anthony y Maluma

Los amigos unieron fuerza en su nueva canción "La fórmula", que presentaron por primera vez en la pantalla de Premio Lo Nuestro.

Ivy Queen

Ivy Queen recibió un merecido homenaje por su legado musical. La pionera del reggaetón cantó un popurrí de éxitos como "Pa la cama voy", y recibió el galardón de manos de su compatriota Dayanara Torres. "Tú te diste el lujo de crear tu propio molde", le dijo Torres a la reggaetonera. "Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas, sé lo que es que le digan a uno que una música no es para ti simplemente porque cargas un par de ovarios", dijo la 'Queen' en su discurso. "Yo también sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas que tú eres La Caballota".

Sebastián Yatra

El cantante colombiano, quien fue el más nominado este año, abrió el show con su tema "Una noche sin pensar".

Gloria Trevi

La cantante mexicana se adueñó del show con una interpretación muy histriónica de su tema "Ensayando cómo pedirte perdón".

Victor Manuelle

El sonero puertorriqueño —quien estuvo muy bien acompañado de su esposa Frances Franco— fue homenajeado por su trayectoria de 30 años. Astros de la talla de Tito Nieves, Jerry Rivera y Noel Scharis cantaron éxitos de Victor Manuelle como "Tengo ganas" y "Dile a ella". El sonero agradeció la participación también de Gilberto Santarosa, quien fue quien lo "descubrió" y le dio su primera oportunidad en la música.

Christian Nodal

Christian Nodal y Tini hicieron arder el escenario al interpretar su himno de amor "Por el resto de tu vida". El cantante mexicano llegó acompañado de su novia, la cantante argentina Cazzu.

Paulina Rubio

La Chica Dorada cantó "No es mi culpa" y fue una de las presentadoras de la noche.

Grupo Firme

Grupo Firme deleitó a la audiencia con himnos como "Ya supérame" y "En tu perra vida".

