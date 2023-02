El beso de Marc Anthony a Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro Al recibir uno de los premios de la noche, Marc Anthony besó la barriguita de su esposa embarazada Nadia Ferreira y le dedicó estas amorosas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los artistas más esperados este año en Premio Lo Nuestro es Marc Anthony, quien cantó junto a Maluma su nuevo éxito "La fórmula". El recién casado llegó acompañado de su bellísima esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien espera su primer bebé con el cantante. Al recibir el premio de "Mejor Álbum Tropical" por Pa'lla Voy, Marc Anthony le dio un beso a su amada en su creciente pancita. También le dedicó unas emotivas palabras durante su discurso. "Primero que nada quiero reconocer a todos mis colegas, desde el fondo de mi corazón, cada uno de ustedes me inspiran", dijo el salsero de raíces puertorriqueñas, quien agradeció a su equipo de trabajo "y a mi querida señora", refiriéndose a su esposa. "Estamos en un cuarto lleno de soñadores y dimos nuestra vida a este oficio y después de 30 años estar parado aquí", dijo emocionado. "¡Lo que falta mi gente, lo que falta! Que Dios los bendiga". Al terminar su discurso, Marc gritó: "mami te amo". Premio Lo Nuestro 2023, nadia ferreira, marc anthony Las mejor vestidas de Premio Lo Nuestro 2023 | Credit: Mezcalent La pareja coincidió en Premio Lo Nuestro con Dayanara Torres, exesposa de Marc y madre de sus hijos Cristian y Ryan. Dayanara entregó a Ivy Queen un reconocimiento especial y lució despampanante en tarima. Marc Anthony Nadia Ferreira Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentación de Marc y Maluma se llevó una ovación. Los amigos brillaron juntos en tarima, llenando de sabor tropical y buena energía el Miami Dade Arena del downtown de Miami.

