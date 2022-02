Premio lo nuestro 2022: nominados, actuaciones, artistas invitados y cómo ver la ceremonia de entrega Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería yuri, gabriel soto, alejandra espinoza, premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent (3) Univision anunció la primera ronda de artistas que se unirán a Premio lo nuestro, una celebración de la música y cultura latina. Los aclamados artistas, que representan diferentes géneros y generaciones, presentarán números memorables con estrenos mundiales, colaboraciones únicas y más. El programa de premios a la música latina se trasmitirá en vivo el 24 de febrero desde FTX Arena en Miami y comenzará con el programa de antesala 'Noche de estrellas a las 7 p.m./6 Centro. Empezar galería Ángela Aguilar, Premio lo nuestro 2022 angela aguilar premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent El estreno en televisión de "La malagueña" de Ángela Aguilar, de su más reciente álbum Mexicana enamorada. Aguilar es la artista mexicana más joven y con más nominaciones, 7. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Christian Nodal, Premio lo nuestro 2022 Christian Nodal Credit: Mezcalent La superestrella de la música regional mexicana Christian Nodal deleitará a la audiencia con el estreno mundial de su nuevo sencillo. Nodal encabeza la lista de nominaciones con 10. 2 de 12 Ver Todo CNCO, Premio lo nuestro 2022 10042-CNCOpln2020 Credit: Mezcalent La megapopular banda CNCO ofrecerá el estreno en televisión de su más reciente éxito, "Party, humo y alcohol". CNCO tiene 3 nominaciones. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Gente de Zona, Premio lo nuestro 2022 gente de zona premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent Gente de Zona, ganador de seis 'Premios lo nuestro' presentará por primera vez en televisión su más reciente éxito "Qué locura". Gente de Zona tiene 1 nominación. 4 de 12 Ver Todo Luis Fonsi, Premio lo nuestro 2022 Luis Fonsi Credit: Mezcalent El exitoso Luis Fonsi pondrá a todos a bailar con una rítmica presentación. Fonsi tiene 4 nominaciones. 5 de 12 Ver Todo Natti Natasha Natti Natasha Credit: Mezcalent.com La superestrella de música urbana Natti Natasha ofrecerá desde el escenario un número espectacular con el debut mundial de su nueva canción. Natasha tiene 7 nominaciones. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olga Tañón olga tañón premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent La legendaria cantante de música tropical Olga Tañón ofrecerá el estreno mundial de su nuevo sencillo "Ojalá" y presentará la popular canción "Jala jala" con Jon Z. La artista con más galardones de "Premio Lo Nuestro" también presentará, junto a Jay Wheeler, una nueva versión de su clásica canción "Cómo olvidar". Tañón y Wheeler tienen 2 nominaciones cada uno. 7 de 12 Ver Todo Prince Royce, Premio lo nuestro 2022 Prince Royce premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent El bachatero favorito Prince Royce cantará "Veterana" y el remix del popular éxito "Ayer me llamó mi ex" con los artistas de música urbana Khea y Natti Natasha. Royce tiene 7 nominaciones, y Khea tiene 4. 8 de 12 Ver Todo Sebastián Yatra, Premio lo nuestro 2022 Sebastián Yatra premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent La sensación de la música latina Sebastián Yatra ofrecerá su éxito "Tacones rojos". Yatra tiene 4 nominaciones. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Wisin y Yandel, Premio lo nuestro 2022 Wisin y Yandel premio lo nuestro 2022 Las estrellas del reguetón Wisin y Yandel, también conocidos como "el dúo dinámico", volverán al escenario de Premio lo nuestro para el debut internacional de "No se olvida". Wisin y Yandel tienen 1 nominación. Wisin tiene 7 nominaciones. 10 de 12 Ver Todo Paulina Rubio, Premio lo nuestro 2022 Paulina Rubio cumple 50 años evolución Credit: Mezcalent Premio lo nuestro otorgará el prestigioso 'Premio a la trayectoria' a la estrella de renombre internacional Paulina Rubio por su carrera musical de tres décadas. La popular 'Chica Dorada' inició su trayectoria en los años 80 como parte del grupo de pop Timbiriche. 11 de 12 Ver Todo Los anfitriones de Premio lo nuestro 2022 yuri, gabriel soto, alejandra espinoza, premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent (3) Alejandra Espinoza, popular personalidad y actriz de Univision, y Yuri, conocida actriz y cantante, volverán a conducir el evento principal por tercera y segunda vez, respectivamente. El galán Gabriel Soto se unirá a ellas para su debut como anfitrión de Premio lo nuestro. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

