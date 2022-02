Los mejores momentos de Premio Lo Nuestro 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Camilo Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) Maluma abrió la gran noche de Premio Lo Nuestro presentando un emotivo tributo a Vicente Fernández. El reggaetonero dijo que había crecido escuchando música de mariachi y no había mejor exponente de este género que Don Chente. El cantante colombiano dijo que la gala musical este año iba dedicada a la memoria del fallecido ídolo mexicano. Desde la audiencia, famosos como Patricia Manterola coreaban sus canciones. ¡Sin duda, Don Vicente sigue siendo el rey! Empezar galería Serenata a Don Vicente Angela Aguilar Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) David Bisbal, Camilo, Ángela Aguilar y Christian Nodal interpretaron éxitos del fallecido Charro de Huentitán. El tributo estuvo lleno de nostalgia, con videos en blanco y negro de Vicente Fernández proyectados en pantallas gigantes mientras los jóvenes cantantes le llevaban serenata. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Maluma Maluma Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) El premio de Ídolo Global fue para Maluma. El cantante colombiano llegó al escenario en motocicleta junto a una sensual modelo y cantó su tema "Mama Tetema", entre otros éxitos. Al recibir el galardón por sus logros artísticos, Juan Luis Londoño Arias dijo: "Se lo quiero dedicar a las nuevas generaciones que vienen haciendo música sin importar el género. Lo que vale la pena es seguir soñando y saber, y tener la certeza, de que esos sueños se van a hacer realidad". 2 de 10 Ver Todo Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La Chica Dorada fue homenajeada por sus tres décadas de carrera. Con un look de superheroína roquera Paulina Rubio cantó éxitos como "Ni una sola palabra", "Mío" y "Te quise tanto". Luis Fonsi la llamó la "Chica adorada" y le entregó el premio a la trayectoria. Su madre Susana Dosamantes, la aplaudía desde la audiencia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sting Sting Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) El cantante inglés Sting cantó en español rodeado de velas, y detuvo el tiempo durante su presentación, con un iluminado downtown de Miami como lienzo a sus espaldas. 4 de 10 Ver Todo Luis Fonsi Luis Fonsi Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) Luis Fonsi y Manuel Turizo cantaron su nuevo tema "Vacaciones" y el escenario se llenó de un look muy veraniego, con bailarinas en traje de baño bailando dentro de una piscina. 5 de 10 Ver Todo Olga Tañón Olga Tañón Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La Mujer de Fuego deslumbró con su presentación. Vestida con un jumpsuit transparente con lentejuelas y luciendo cuerpazo, Olga Tañón puso a todos a bailar. Sin duda la merenguera está en su mejor etapa. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La cantante mexicana Ángela Aguilar hipnotizó al cantar "Malagueña salerosa" con bailarines de flamenco. La estrella se adueñó del escenario con su prodigiosa voz y belleza. 7 de 10 Ver Todo Christian Nodal <p>Visiblemente emocionado, el cantante mexicano Christian Nodal nos erizó la piel al cantar su tema "Ya no somos ni seremos". ¿Se lo dedicará a su ex Belinda? </p> <p>"¡Arriba México!", dijo al recibir el premio de Mejor Artista Regional Mexicano. </p> Visiblemente emocionado, el cantante mexicano Christian Nodal nos erizó la piel al cantar su tema "Ya no somos ni seremos". ¿Se lo dedicará a su ex Belinda? "¡Arriba México!", dijo al recibir el premio de Mejor Artista Regional Mexicano. 8 de 10 Ver Todo Anitta Anitta Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) La presentación más sexy de la noche fue la de Anitta. La brasileña cantó su nuevo tema "Envolver" con un provocativo baile. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Farruko Farruko Credit: (John Parra/Getty Images for Univision) Farruko cerró la gala con broche de oro. El momento más conmovedor fue la presentación del cantante puertorriqueño, recién convertido al cristianismo, junto a su compatriota Pedro Capó. Ambos cantaron el tema "Gracias" y el teatro se llenó de espiritualidad. "La gloria se la doy a Dios", dijo Farruko al recibir el Premio a la Excelencia Urbana. Sus hijos le entregaron el galardón y el cantante dijo entre lágrimas: "El premio fueron los que me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darles de comer a mi familia". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

