Close

Los nominados a Premio Lo Nuestro 2021: mira la lista completa ¿Quiénes son los nominados a Premio Lo Nuestro 2021? Lo que sabemos sobre la gala musical, que se trasmitirá por Univisión el 22 de febrero a las 7 p.m. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ya se anunciaron los nominados a Premios Lo Nuestro 2021! La gala musical se trasmitirá por Univisión el 22 de febrero a las 7 p.m. desde el American Airlines de Miami. La reggaetonera colombiana Karol G tendrá una gran noche, ya que está nominada a Artista del Año, Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Canción del Año por "Tusa", entre otras menciones. Su prometido, el reggaetonero y trapero puertorriqueño Anuel AA también tiene varias nominaciones, incluyendo Canción Del Año por "Keii" y Artista Masculino Del Año - Urbano. Image zoom Credit: Kevin Mazur/BBMA2020/Getty Images for dcp; John Parra/Getty Images for Sony Music Latin; Alexander Tamargo/Getty Images La cantante brasileña Anitta está en la lista por Colaboración "Crossover" Del Año por su tema "Me gusta" junto a Cardi B y Myke Towers. El trapero y reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny promete ser uno de los grandes ganadores, con menciones en las categorías de Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año por YHLQMDLG yArtista Masculino Del Año - Urbano, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Emma McIntyre /AMA2020/Getty Images for dcp; John Parra/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Los cantantes colombianos Maluma y J Balvin sin duda también brillarán en el show. Maluma y J Balvin ambos están nominados a Artista Masculino Del Año - Urbano, Artista Premio Lo Nuestro Del Año, y Álbum Del Año, entre otras categorías. La cantante dominicana Natti Natasha y la pionera del reggaeton puertorriqueña Ivy Queen también están nominadas y compiten en la categoría de Artista Femenino Del Año - Urbano, entre otras menciones. La Diva del Bronx Jennifer López está nominada a Artista Del Año - Pop, donde competirá contra Shakira y Ricky Martin, entre otros. ¡Será una noche llena de emociones! Mira la lista completa de nominados aquí.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los nominados a Premio Lo Nuestro 2021: mira la lista completa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.