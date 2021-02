Close

Los momentos más wow de Premio Lo Nuestro La cantante dominicana Natti Natasha dejó a muchos boquiabiertos al mostrar su embarazo durante la gala musical de Premio Lo Nuestro. Revive esta y otras sorpresas en el show. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natti Natasha acaparó las miradas en Premio Lo Nuestro mostrando que está embarazada. La cantante lució radiante en un jumpsuit blanco que mostraba su hermosa pancita. Acompañada de Prince Royce, cantó su nuevo éxito "Antes que salga el sol". La reguetonera habló en exclusiva con People en Español sobre su embarazo y todo lo que pasó para lograr su sueño de pronto convertirse en madre. "Felicidades Natti y Pina", gritó emocionado Prince Royce acariciando la barriga de la dominicana, que no escondía su gran felicidad. "Que bonito Natti, te felicitamos amiga. Vas a ser mamá. Felicidades mi amor", añadió Yuri. La futura mamá recién se comprometió con su manager Raphy Pina. ¡Felicidades a la pareja! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision) Otro momento inolvidable fue el tributo al legendario cantautor mexicano Armando Manzanero, quien falleció de coronavirus en el 2020. Con Arthur Hanlon al piano, Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs cantaron éxitos suyos como "Adoro" y "Te extraño". También fue honrado el fallecido ícono de la salsa Johnny Pacheco. "Sin ti, sin Fania Records no existiría la salsa, y sin la salsa no sé qué sería yo", dijo visiblemente emocionado Marc Anthony. "Tu música fue el soundtrack de mi vida mientras crecí. Gracias por los recuerdos, gracias por la música. Sabemos que hay fiesta en el cielo". Gilberto Santarosa y José Alberto 'el Canario' interpretaron himnos como "Que cante que mi gente", poniendo a todos en el American Airlines Arena a bailar. Sin duda Maluma conquistó el escenario, llenándolo de sabor a reggae con algunos temas de su más reciente producción 7 días en Jamaica, además de cerrar con broche de oro al cantar "Háwai" rodeado de bailarinas. Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision) Chiquinquirá Delgado, quien copresentó Premio Lo Nuestro junto al actor José Ron y la cantante Yuri, reveló novedades de la temporada de ¡Mira Quién Baila! que estrena el 14 de marzo, y que ella copresentará junto a Borja Voces. "Llega con unos jueces espectaculares, con Casper Smart, con Dayanara Torres que ya son caras conocidas y muy queridas del show, y esta vez traemos a Patricia Manterola también. Vamos a tener a Toni Costa como mentor de las estrellas", adelantó la estrella venezolana. Image zoom Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images for Univision) Esta fue una gala histórica, ya que Premio Lo Nuestro fue certificado por Guinness World Records (GWR) como el programa de entrega de premios de música latina de mayor tiempo en la historia. La premiación, que celebra su gala número 33 este año, estrenó en Univision el 31 de mayo de 1989. ¡Hasta el próximo año!

