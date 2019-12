El Niño Prodigio predice "embarazo" para Irina Baeva y Gabriel Soto: El video El vidente conocido como El Niño Prodigio predice un "embarazo" para Irina Baeva y Gabriel Soto. ¿Qué más dijo de la relación? By Lissy De La Rosa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vidente conocido como El Niño Prodigio realizó una serie de predicciones para Gabriel Soto y Irina Baeva. En la sección de Predicciones para el 2019 en el programa Despierta América de Univision, el vidente leyó las cartas para ver qué le depara el futuro a la pareja de actores. En el segmento lo acompañaron a Karla Martínez y Julián Gil, quien está en el show como animador invitado. “Irina y Gabriel Soto, vamos con ellos”, dijo El Niño Prodigio mientras separaba las cartas. “Voy a coger el medio [del grupo de cartas divididas en tres] y vamos con ellos vamos a ver qué depara… Te cuento que estamos hablando de Gabriel Soto, que es el 17 de abril de 1975 [fecha de nacimiento] y de Irina Baeva de octubre de 92 [1992], el 25. ¡Wow! Aquí sale optimismo. Hay un equilibrio. Aquí hay una pareja un poco controversial. Aquí estabamos hablando de Escorpio y Aries. Así que el fuego y el agua algunas veces no se llevan bien, pero aquí hay mucho mucho sexo en esta relación”, explicó. Image zoom Entonces, El Niño Prodigio expresó: “En esto le está yendo muy muy bien. Pero vamos a ver si va a ser algo duradero [mientras pone otras cartas sonbre la mesa]. No. Aquí me habla de desilusión en el camino. Puede ser que esta pareja dure un año o dos años, pero aquí hay una desilusión y también yo veo un embarazo”. Gil le comenta a El Niño Prodigio que Gabriel no puede embarazarse, pero él le dice: “Gabriel no, pero ella sí entiendes. Aquí sale un embarazo y me habla de que esto no va a llegar. Puede ser que esa niña salga embarazada, tenga un niño, pero eso no llega como al final. Eso no lo veo como para toda una vida, esa relación”, expuso El Niño Prodigio. Advertisement

