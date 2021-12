Postales navideñas de los famosos: Chiquis, Kim Kardashian, Ximena Duque, Zuleyka Rivera y más Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis La época navideña inspira a muchos famosos a tomarse fotos en familia o hacerse retratos para celebrar el cierre de un año. Chiquis nos dejó boquiabiertos con su sensual postal navideña. Mira los retratos navideños de Ximena Duque, Kim Kardashian, Zuleyka Rivera, Myrka Dellanos y más celebridades. Empezar galería Kim Kardashian La postal navideña de las Kardashian siempre es un derroche de belleza y glamour, y este año no fue la excepción. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ximena Duque "Que su navidad sea tan divertida como la nuestra y que el amor, la paz, la salud y la armonía abunden hoy y siempre en sus hogares", escribió Ximena Duque junto a esta foto familiar. 2 de 10 Ver Todo Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera y su novio Dj Luian posaron junto a sus hijos frente al arbolito navideño, todos con piyamas combinados. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Catherine Siachoque Catherine Siachoque y Miguel Varoni posaron junto a los padres de la actriz y su mascota. 4 de 10 Ver Todo Jorge Bernal "Los mejores regalos ya están frente al arbolito", comentó el presentador Jorge Bernal sobre esta foto de su esposa, la estilista Karla Birbragher, y sus hijos. 5 de 10 Ver Todo Luis Fonsi Luis Fonsi compartió esta foto con su esposa, la modelo español Águeda López, y sus hijos para desearle a sus seguidores en Instagram una Feliz Navidad. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angélica Vale Angélica Vale posó junto a su esposo, Otto Padrón, y sus hijos para celebrar la época navideña. En otro retrato, la vemos junto a su madre, la actriz y cantante Angélica María. 7 de 10 Ver Todo Myrka Dellanos "Cada año la Navidad puede lucir distinta en nuestro hogar, más regalos- menos regalos; entre familia o aislados por una pandemia; pero lo constante y más importante de la Navidad es que Jesús es nuestro regalo y llegó al mundo para perdonarnos y salvarnos — eso, nada ni nadie nos los roba. ¡Feliz Nochebuena! Celebremos la mejor noticia de todas", reflexionó Myrka Dellanos. 8 de 10 Ver Todo Cardi B Así de guapa lució Cardi B posando junto a su hija Kulture y su hijastra Kalea para celebrar la Navidad. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clarissa Molina La actriz y presentadora Clarissa Molina posó junto a su novio, el productor musical Vicente Saavedra, y sus mascotas. La sonrisa de Clarissa lo confirma... ¡El amor es el mejor regalo! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

