¿Por qué Toni Costa no tuvo reparo en hablar de su ex Adamari López en La casa de los famosos? El bailarín español habló al respecto en una reciente entrevista con Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las conversaciones que mantuvo Toni Costa sobre su ex Adamari López con sus compañeros dentro de La casa de los famosos (Telemundo) se convirtieron en tema de conversación fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Fueron muchos los medios de comunicación y programas que abordaron el tema, entre ellos La mesa caliente (Telemundo), donde una de sus conductoras, Myrka Dellanos, llegó a declarar en su momento lo siguiente: "Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari honestamente porque si yo fuese su novia yo estaría insultadísima que habla más de la ex que de ella […]". El bailarín español, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, concedió este lunes una entrevista al programa Al rojo vivo (Telemundo) en que la hizo balance de su participación en el exitoso reality show de Telemundo y respondió, entre otras preguntas, si tuvo que hacer un esfuerzo mental para tratar de no involucrar a la madre de su hija en el reality. El coreógrafo e instructor de Zumba también fue preguntado sobre el romántico reencuentro con su novia y si estos 91 días que estuvo aislado del mundo exterior fortalecieron la relación. Toni Costa Toni Costa en entrevista con Rodner Figueroa para Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo Mira todo lo que dijo. Rodner Figueroa: Te tocó además momentos muy cándidos en el que te tocó hablar, por ejemplo, de Adamari. ¿Tuviste que hacer un esfuerzo mental para tratar de no involucrarla a ella en el reality? Toni Costa: No fue momentos cándidos, es algo que está en mi vida, que es parte también del pasado y del presente porque es la mamá de mi hija y tan normal yo podía hablar de ella sin ningún reparo. Toni Costa Toni Costa en entrevista para Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo R: Igual cuando cuentas cómo conoces a Evelyn, lo tenías como que lo hago no lo hago, ¿era para ti complicado entrar en ese territorio? T: No porque es parte del presente que estoy viviendo, es parte de mi felicidad, es parte de darle una oportunidad al amor. Es algo que me ilusiona mucho contar y expresarlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN R: ¿Y cuando te reencontraste con ella, con Evelyn, cómo fue ese reencuentro? Toni Costa Toni Costa en entrevista para Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo T: Le compré unas rosas que le gustan mucho las flores, ella ha sido un gran apoyo aquí fuera, sé que ha aguantado vara porque, bueno, está en medio por así decirlo, pero se ha comportado muy bien… R: ¿Sientes que estos 91 días fortalecieron esta nueva relación? T: 100%

