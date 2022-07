¿Por qué Sarah Mintz lleva varios años sin mostrar su cabello en público? La exactriz de exitosas telenovelas habló en una reciente transmisión en vivo en Instagram sobre su decisión de cubrirse el cabello en su nueva vida como judía ortodoxa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sarah Mintz Sarah Mintz | Credit: Instagram Sarah Mintz (x2) Con su conversión años atrás al judaísmo, muchas cosas cambiaron en la vida de Sarah Mintz, antes conocida como Maritza Rodríguez. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado, Acorralada y Silvana sin lana lleva varios años, por ejemplo, sin mostrar su cabello en público. La exestrella de Telemundo usa pelucas u otros accesorios para cubrir su melena en todo momento, salvo cuando está en la intimidad de su hogar en compañía de su esposo. ¿Por qué? "Mucha gente me pide ese video de contarles por qué me cubro el pelo, pero es que es tan profundo y tengo que prepararlo muy bien porque yo lo puedo explicar con mis propias palabras, pero es una responsabilidad muy grande decir estas cosas. No es para convencer a nadie, simplemente que hay un argumento tanto lógico como no lógico. Pero es un precepto de la Torá que la mujer judía casada debe cubrirse el pelo", compartió Sarah en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. "Sé que hay muchas mujeres judías que no lo hacen, pero no lo hacen por todas las razones que quieras que nadie les puede discutir; pero que es de la Torá y uno lo tiene que hacer lo tiene que hacer, lejos de que si eres ortodoxo o no", dejó claro. Sarah Mintz Sarah Mintz | Credit: Instagram Sarah Mintz Esto explica que desde su conversión al judaísmo la ahora coach de vida oculte su cabello con pelucas u otros accesorios cada vez que se muestra en las redes sociales. "Este no es mi pelo, ustedes saben muy bien que yo no muestro mi pelo hace como tres años", aclaró a una seguidora que creía que la peluca que tenía puesta era en realidad su cabello. Sarah Mintz Sarah Mintz | Credit: Instagram Sarah Mintz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de lo que pudiera parecer, Sarah aclaró que el uso diario de pelucas no ha afectado su cabello. Al contrario. Ahora está "mejor que nunca". Sarah Mintz Sarah Mintz | Credit: Instagram Sarah Mintz "Lo tengo como siempre soñé tenerlo: abundante, ondulado, precioso, sin horquillas, o sea sano. La gente cree que por tenerlo tapado se te puede echar a perder y no. Lo que sucede es que yo nunca me cubro el pelo con el pelo mojado. Ahí está el secreto. Y hay pelucas que tienen como ganchitos y el ganchito tumba el pelo, eso sí te tumba el pelo, pero estas no", explicó.

