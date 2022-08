¿Por qué Rashel Díaz no estuvo en el bautizo de la hija de Stephanie Himonidis? Al evento acudieron varios exrostros de las mañanas de Telemundo, como Héctor Sandarti. Rashel, sin embargo, no estuvo. Este fue el mensaje que escribió a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Díaz Rashel Díaz; rostros televisivos en el bautizo de la hija de Himonidis | Credit: Mezcalent; Facebook Carlos Adyan Stephanie Himonidis, conocida por muchos como 'Chiquibaby', celebró el pasado domingo por todo lo alto el bautizo y el primer cumpleaños de su hija Capri Blu con una madrina de lujo: su compañera en el show matutino hoy Día (Telemundo), Adamari López. "No puedo perder la oportunidad mi querida Step de agradecerte infinitamente haberme hecho parte de tu familia al hacerme madrina de Capri Blu. La fiesta estuvo increíble", expresó este martes la carismática presentadora puertorriqueña y mamá de Alaïa en su programa. "Fue un evento muy bonito y lo más importante que ella recibió la bendición de Dios", aseveró por su parte Himonidis, quien no ha dejado de compartir imágenes del evento a través de las redes sociales. Himonidis Adamari López, madrina de la hija de Himonidis | Credit: Instagram Azucena Cierco A la celebración acudieron varios rostros televisivos, entre ellos Héctor Sandarti, quien fuera compañero de Himonidis en el espacio mañanero de la cadena hispana. Himonidis Compañeros de Himonidis en el bautizo de su hija | Credit: Facebook Carlos Adyan A muchas personas les llamó, sin embargo, la atención que su excompañera en hoy Día, Rashel Díaz, no estuviera presente en una ocasión tan especial como esta después de todos los momentos que llegaron a compartir juntas en su día en el show de Telemundo. Pero, ¿será que la ahora empresaria cubana no estuvo invitada al bautizo? Nada más lejos de la realidad. El extalento de Telemundo, quien ha logrado construir un imperio lejos de la televisión, sí recibió la invitación. Entonces, ¿por qué no se dejó ver en el evento? Rashel Díaz Rashel Díaz en 2020 en Un nuevo día (Telemundo) | Credit: Mezcalent La propia Rashel reveló a través de las redes sociales el motivo de su ausencia. "Siento mucho no haber podido estar. Gracias por tomarme en cuenta", comenzó escribiendo la conductora, "pero sabes que Juan me necesitaba para ayudarlo. Sé que tendremos más oportunidades. Los quiero mucho. Bendiciones a la princesa siempre". Rashel Díaz Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel se refiere al incidente que sufrió días atrás su hijo mayor, a quien le fue practicada una cirugía en el pie derecho de la que se recupera positivamente, y que impidió a la presentadora acudir a la celebración.

