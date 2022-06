¿Por qué Rafael Araneda no estuvo en la boda de Karina Banda? El conductor chileno, quien fuera pareja televisiva de la presentadora mexicana en Enamorándonos (UniMas), y Ana Patricia hablaron este lunes en el popular programa de citas sobre la boda de Karina y Carlos Ponce. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda Ana Patricia y Rafael Araneda; Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: Instagram (x2) "Fue un día mágico". Así definió Karina Banda su boda religiosa con Carlos Ponce, la cual tuvo lugar el pasado fin de semana en un lugar de ensueño ubicado en Valle de Bravo, México. Hasta allí se desplazaron varios rostros televisivos, entre ellos Michelle Galván y Tanya Charry, quienes no dudaron en acompañar a la feliz pareja en este momento tan importante en sus vidas. "Sonreímos por la felicidad de ellos, por el amor que es magia y por el privilegio de reunirnos entre amigos", escribió la copresentadora de Primer impacto (Univision) en sus redes sociales. Pero no todos los invitados pudieron ser testigos directos del enlace matrimonial entre la exconductora de Enamorándonos (UniMas) y el actor y conductor puertorriqueño. Este fue el caso de Rafael Araneda, quien fuera la pareja televisiva de Karina en el popular programa de citas que la cadena UniMas transmite a las 7 p. m., hora del Este. Rafael Araneda Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos | Credit: Instagram Rafael Araneda El conductor de origen chileno dio a conocer este lunes en Enamorándonos que no pudo acompañar a los recién casados debido a que tenía otro compromiso en su país. "Como se lo dije a Karina y a Carlos, no pude estar presente dado que tuve que ir a Chile el fin de semana, y aquí estamos de regreso y se ven felices. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas imágenes!", comentó Araneda, quien cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de su compañero, Ana Patricia evitó especificar si su nombre figuraba en la lista de invitados. Pero su mensaje de buenos deseos hacia la parejita tampoco se hizo esperar. "Se ve que disfrutaron en la intimidad de sus amigos, familiares y lo más importante que Dios sea siempre el centro de su unión y si ya eran felices yo creo que con esta boda religiosa van a ser todavía más felices. ¡Felicidades!", expresó la actual conductora de Enamorándonos.

