¿Por qué Ninel Conde confía a ciegas en Larry Ramos frente a los escándalos? El bombón asesino está enamorada al cien por cien y muy segura de la inocencia de su prometido frente a las demandas que enfrenta. Estos son sus motivos, según aseguró en una nueva entrevista. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde acaba de regresar con su novio Larry Ramos de un lujoso y romántico viaje a Turquía. Allí no solo encontró un remanso de paz, ¡también volvió con una propuesta de matrimonio y un anillo de compromiso! Después de las idílicas vacaciones y recién prometida, la actriz ya está de vuelta al trabajo en México y enfrenta de nuevo la eterna disputa con su ex, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo en común. Además, ahora también enfrenta las críticas por la elección de su nuevo amor, sobre quien pesan algunas demandas legales y otros escándalos por resolver. Image zoom Cortesía de Ninel Conde En una nueva entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en exclusiva para “El Gordo y La Flaca”, Ninel abrió su corazón frente a las cámaras y respondió las preguntas que más preocupan a sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se dicen muchas cosas de Larry, que tiene un problema, que tiene demandas, que ha robado gente, que ha estafado gente… Eso, pues debe de afectarte de alguna manera si es tu pareja, ¿no?”, le increpó sin tapujos el periodista. “Cuando conoces la realidad, es muy difícil que tú te quiebres o te tambalees”, afirmó la actriz, quién llevaba puesto un abrigo rojo con plumas. “Es como si ahorita yo te digo, ¿sabes qué Gustavo? Hoy traigo puesto un abrigo amarillo y no tiene plumas y tú me estás viendo…”, explicó. "Así es". Al preguntarle si confiaba en él entonces, ella contestó rotunda. “Al cien”. Y además de asegurar que era un gran hombre, no negó que quizá un día vuelva a ser mamá junto a él. Image zoom IG Ninel Conde El periodista le recordó que hay una mujer que dice tener un hijo de Larry Ramos y que este nunca lo reconoció. “¿Estabas enterada de este tema?”, preguntó a la bella mexicana. “Él me platicó de una situación, pero es bastante diferente a lo que se narra y no me interesa entrar en detalles, no es un asunto mío ni que yo tenga que ver pero bueno, al final del día, en Estados Unidos las leyes son muy claras y ahí no es de te doy una lana y pues que no pase nada, ¿no? Ahí sí que, en Estados Unidos, con eso no se juega”, dijo despejando cualquier duda de su parte. Image zoom Cortesía de Ninel Conde Desde hace seis meses, Ninel Conde no ha podido volver a ver a su pequeño, hecho infinitamente doloroso que esta angustiada mamá lleva como mejor puede, en lo que los abogados continúan luchando por sus derechos frente a Giovanni Medina. Este fue el mensaje que la actriz le dedicó a su hijito: Image zoom IG Ninel Conde “Que lo amo y que estoy luchando por poder darle ese amor de mamá que todos necesitamos, que yo aquí he estado y que siempre será mi prioridad y mi gran hombre de la vida”, concluyó con un triste semblante.

