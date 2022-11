¿Por qué Michelle Renaud no quiere hablar con El gordo y la flaca? La actriz mexicana dejó muy claro su motivo al ser abordada recientemente por una reportera del programa de Univision. La reacción de su conductor, Raúl de Molina, no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca; Michelle Renaud | Credit: Instagram; Mezcalent Michelle Renaud es una de las actrices más bellas de su generación y también de las más queridas. Protagonista de exitosas telenovelas como La herencia: un legado de amor y felizmente enamorada del galán chileno Matías Novoa, con quien desea tener hijos en un futuro no muy lejano, la intérprete de 34 años atraviesa una de las etapas más dulces de su vida. Aunque siempre ha sido muy accesible y amable con los medios de comunicación a la hora de hablar de su carrera y su vida personal, la actriz hizo una excepción recientemente con el programa El gordo y la flaca (Univision), para el que se negó a dar declaraciones. "Ahora resulta que la actriz Michelle Renaud ya no nos quiere, hablamos con ella y nos dijo el porqué, pero yo me lo esperaba", anunció Raúl de Molina antes de dar paso a la nota. Michelle Renaud Michelle Renaud en Premios Juventud en junio de 2022 | Credit: Mezcalent Pero, ¿por qué la carismática actriz no quiso hablar para el programa? "No me gusta cómo manejan ustedes la información", dejó claro Michelle a la reportera que trataba de entrevistarla tras encontrársela de casualidad en un aeropuerto. Michelle Renaud Michelle Renaud se niega a hablar con El gordo y la flaca (Univision) | Credit: El gordo y la flaca "¿Y qué es lo que no te gusta?", quiso indagar la reportera. "Ya le dije, cómo manejan la información", reiteró la actriz. ¿No vas a hablar con El gordo y la flaca?", insistió la reportera. "Cuando tengan algo que no sean chismes y cosas de esas…", comentó Michelle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no ahondó en los detalles, desde el programa que conducen Raúl de Molina y Lili Estefan se dio a conocer que la actriz estaría molesta con el show porque "dicen por ahí que en su rompimiento con Danilo [Carrera] nosotros favorecimos al ecuatoriano". La reacción de Raúl "Qué triste, pero es verdad Danilo me ha dicho a mí que él nunca ha estado tan feliz como está ahora sin ella […]", comentó el conductor cubano tras la emisión de la nota. "Te pedimos perdón si en algún momento dijimos algo que no te guste", agregó.

