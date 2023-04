¿Por qué José Rodríguez ocultó en un inicio que tenía novia en La casa de los famosos? Su pareja, Stefani Hansson, se sinceró al respecto este jueves dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Rodríguez José Rodríguez y su novia Stefani | Credit: Instagram (x2) José Rodríguez es uno de los cinco finalistas de La casa de los famosos 3 (Telemundo). La estrella de realities, quien el próximo lunes 24 de abril podría convertirse en el ganador de la tercera edición del exitoso reality show, está viviendo sus últimos días de encierro en compañía de su novia, Stefani Hansson, quien hizo su entrada el pasado domingo en la casa más famosa de la televisión hispana junto a otros familiares de los concursantes. Cuando comenzó su aventura tres meses atrás en el reality show, José estaba soltero, o al menos eso es lo que él había decidido hacer creer a todos. Durante sus primeras semanas de concurso, el influencer colombiano ocultó que tenía novia, de hecho utilizaba el apelativo de 'la comadre' para referirse a ella y poderle enviar mensajes desde la casa sin que nadie sospechara nada. Pero, ¿por qué José decidió ocultar que tenía novia? José Rodríguez José Rodríguez, finalista de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram José Rodríguez "Cuando él decidió entrar acá yo no quería exponer mi relación, entonces yo le dije a él que no me nombrara y él, de hecho, su entrada era 'soltero, me gustan las mujeres'… Era su papel", contó este jueves su pareja en una conversación que mantuvo con la madrina de Madison Anderson y el prometido de 'La Materialista' que se pudo seguir a través del canal 24 horas del reality show. La novia de José explicó que, aunque en un inicio trataron de ocultar su noviazgo, la foto en la que salían juntos en las redes sociales terminó por delatarlos y se descubrió la verdad. Stefani Stefani Hansson, novia de José Rodríguez | Credit: Instagram Stefani Hansson "Yo subo historias con él y tal, pero nunca había puesto en el feed nada, solamente en mi aniversario puse una foto con él. Y yo le dije a él antes de entrar 'sabemos cómo tienes que entrar, voy a ocultar la foto'. [Me dijo:] 'Ni se te ocurra, no, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes'. Entonces él empezó a decir lo de comadre, obviamente yo sabía que era yo porque eso empezó de un chiste de los dos. Y la gente dio con mi perfil y la foto que él no me dejó ocultar por ahí se regó, entonces ya…", compartió. "Pero no fue tan bueno porque, claro, la gente se quedó con la entrada, entonces yo empecé a recibir mensajes solamente de 'te está negando…' y no sé qué… Una cosa horrible. [Empezaron a] mandarme cosas superfeas". José Rodríguez José Rodríguez y su novia Stefani Hansson | Credit: Instagram Stefani Hansson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No fue hasta el Día de San Valentín cuando el noviazgo entre ambos se hizo oficial dentro de La casa de los famosos a raíz del video que envió Stefani a José luego de que la producción del reality show la contactara. "Obviamente dieron conmigo y sabían que había una novia", dijo. Stefani reconoció que tuvo que pensárselo mucho antes de tomar la decisión de enviar el video. "Yo dije 'a ver cómo va a ser la reacción de él', no porque se fuera a molestar sino que, claro, ya había dicho que no tenía [novia] y ahí iba a aparecer una chica de la nada. Pero él me lo dijo ayer 'fue lo mejor que pudiste hacer, menos mal tomaste la decisión de enviar ese video' porque él estaba intranquilo. A él cada vez que le preguntaban 'ay, tú eres soltero', a él le dolía que a mí me pudiera estar afectando afuera, y obviamente me afectaba", llegó a sincerarse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Por qué José Rodríguez ocultó en un inicio que tenía novia en La casa de los famosos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.